Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 1 января:- за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 241 случай заражения COVID-19;- 590 жителей области выздоровели;- на амбулаторном лечении находятся 12830 человек.В инфекционные стационары госпитализированы 3386 жителей области; у 2988 из них диагноз «коронавирус» подтвердился, у 2842 человек коронавирус осложняется пневмонией. Еще у 398 пациентов есть симптомы пневмонии, но результаты теста по COVID-19 у них пока не готовы.В отделении реанимации находятся 118 человек c диагнозом «коронавирус», 18 из них - на ИВЛ.За сутки лаборатории Кировской области сделали 5892 теста на новую инфекцию, а медицинские учреждения провели 750 исследований легких на КТ.По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 229 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 1 января не предоставил.С понедельника, 28 декабря, кировчане, у которых болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно, могут обращаться в амбулаторный центр диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. Он создан на базе поликлиники № 3 Кировского клинико-диагностического центра. которая находится по адресу: улица Молодой Гвардии, 98.Тем временем, Роспотребнадзор по Кировской области постоянно проверяет, как предприятия и организации региона соблюдают ограничения, связанные с профилактикой распространения новой инфекции.С начала введения ограничительных мер составлено 835 протоколов об административных правонарушениях, из них 664 по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - прим. Ред.).- Исходя из поступивших решений судов по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ судом вынесено 103 решения о назначении административных штрафов на сумму 4 млн 439 тыс 500 рублей, 74 предупреждения, 35 решений о приостановлении деятельности, - сообщили в пресс-службе ведомства.А популярный кировский клуб попался на проведении ночных вечеринок. На днях в заведение нагрянули сотрудники Роспотребнадзора в сопровождении ОМОН. Главная цель рейда - проверить, как соблюдают постановление правительства о запрете массовых мероприятий в ночное время. Согласно документу, после 23.00 все заведения должны быть закрыты.Сейчас ночному заведению на улице Ломоносова может грозить штраф до миллиона рублей и приостановление деятельности на 90 суток.