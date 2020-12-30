Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 30 декабря.Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 238 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период с выздоровлением выписано 524 человека.В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3483 жителя области, у 3013 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2861 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 524 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 123 пациента с коронавирусом, 23 из них - на ИВЛ.В домашних условиях проходят лечение 13408 пациентов.За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 5386 исследований на COVID-19. На КТ обследовали 779 жителей региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1670 раз.По статистике сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе скончалось еще два пациента с COVID-19. За весь период наблюдений в регионе умерли 228 человек.Напомним, что в Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. По нему можно также записаться на вакцинацию от коронавируса. Звонок - бесплатный как с мобильного, так и стационарного телефона.