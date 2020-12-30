Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 30 декабря:- за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 234 случая заражения COVID-19;- 611 жителей области выздоровели;- на амбулаторном лечении находится 13843 человека.В инфекционные стационары госпитализированы 3860 жителей области; у 3308 из них диагноз «коронавирус» подтвердился, у 3084 человек коронавирус осложняется пневмонией. Еще у 552 пациентов есть симптомы пневмонии, но результаты теста по COVID-19 у них пока не готовы. В отделении реанимации находятся 120 человек c диагнозом «коронавирус», 18 из них - на ИВЛ.За сутки лаборатории Кировской области сделали 2724 теста на новую инфекцию, а медицинские учреждения провели 662 исследования легких на КТ.По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 226 (+0). За минувшую неделю от COVID-19 скончались восемь кировчан. Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 30 декабря не предоставил.С 12 декабря в нашем регионе идет вакцинация от коронавируса. Напомним, записаться на прививку от COVID-19 можно, позвонив на номер 122 (добавочный 4). На данный момент сделали это уже более тысячи жителей области. Жители областного центра по номеру 122 также могут узнать о мерах профилактики COVID-19 и связанных с этимС понедельника, 28 декабря, кировчане, у которых болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно, могут обращаться в амбулаторный центр диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. Он создан на базе поликлиники № 3 Кировского клинико-диагностического центра. которая находится по адресу: улица Молодой Гвардии, 98.Тем временем, Роспотребнадзор по Кировской области постоянно проверяет, как предприятия и организации региона соблюдают ограничения, связанные с профилактикой распространения новой инфекции.С начала введения ограничительных мер составлено 835 протоколов об административных правонарушениях, из них 664 по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - прим. Ред.).- Исходя из поступивших решений судов по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ судом вынесено 103 решения о назначении административных штрафов на сумму 4 млн 439 тыс 500 рублей, 74 предупреждения, 35 решений о приостановлении деятельности, - сообщили в пресс-службе ведомства.