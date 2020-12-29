Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 28 декабря.Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 234 новых случая заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 611 человек.В инфекционных госпиталях сейчас находится 3860 жителей области, у 3308 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3084 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 552 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 120 пациентов с коронавирусом, 18 из них - на ИВЛ.В домашних условиях проходят лечение 13843 пациента.За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 2724 исследования на COVID-19. На КТ обследовали 662 жителя региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1741 раз.По статистике сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе погибших от новой инфекции нет. За весь период наблюдений в регионе умерли 226 человек. За неделю от COVID-19 скончались восемь заболевших. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,96% (средний по России - 1,79%).Напомним, что в Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. По нему можно также записаться на вакцинацию от коронавируса. Звонок - бесплатный как с мобильного, так и стационарного телефона.