Управление Роспотребнадзора по Кировской области постоянно проверяет, как предприятия и организации региона соблюдают ограничения, связанные с профилактикой распространения новой инфекции.В текущем году составлено 835 протоколов об административных правонарушениях, из них по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ - 664 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - прим. Ред.).Основные нарушения, выявленные в ходе рейдов:- не было масок для сотрудников и антисептиков;- дезинфицирующие средства не подлежали применению;- не измерялась ежедневно температура тела сотрудников;- не применялись устройства для обеззараживания воздуха;- не соблюдалось социальное дистанцирование и отсутствовала специальная разметка.Составленные в ходе проверок протоколы об административном правонарушении были направлены в суд.- Исходя из поступивших решений судов по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ судом вынесено 103 решения о назначении административных штрафов на сумму 4 млн 439 тыс 500 рублей, 74 предупреждения, 35 решений о приостановлении деятельности, - сообщили в пресс-службе ведомства.