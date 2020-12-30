Популярный кировский клуб попался на проведении ночных вечеринок. На днях в заведение нагрянули сотрудники Роспотребнадзора в сопровождении ОМОН. Главная цель рейда - проверить, как соблюдают постановление правительства о запрете массовых мероприятий в ночное время. Согласно документу, после 23.00 все заведения должны быть закрыты.В группе «Место Происшествия» сообщили, что в ночное время в заведении находилось около 100 посетителей, которые не собирались расходиться. Всех отдыхающих выгнали из клуба. Очевидцы также рассказали, что в клубе могла произойти драка.Сейчас ночному заведению на улице Ломоносова может грозить штраф до миллиона рублей и приостановление деятельности на 90 суток.Ранее кировский юрист Антон Долгих написал на своих страницах в социальных сетях, что полиция якобы «закрывает глаза» на работу ночных заведений в городе.- Я подал заявления о возбуждении дел об административных правонарушениях с требованием незамедлительно пресечь нарушения, - написал юрист.