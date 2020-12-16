В Кирове продают здание популярного ночного клуба

До пандемии коронавируса в трехэтажном комплексе располагалось три заведения: кафе, бар и ночной клуб. Фото: avito.ru

На популярном интернет сайте объявлений появился лот о продаже здания известного развлекательного центра. До пандемии коронавируса в трехэтажном комплексе располагалось три заведения: кафе, бар и ночной клуб.

В объявлении указано, что здание и земельный участок продает собственник - АО КЦ «Вятский», а с арендаторами заключены долгосрочные соглашения. Помещение площадью 1056 кв. метров находится по адресу Ломоносова, 25.

- Все дополнительные документы можем выслать на электронную почту, - говорится в объявлении.

За трехэтажный центр собственник планируют выручить 50 миллионов рублей.