Коронавирус в Кирове, последние новости на 7 июля 2020 года: число случаев заражения превысило 4500

По данным регионального Минздрава и оперштаба по борьбе с коронавирусом, на 6 июля в Кировской области зарегистрировали 4516 случаев заражения, включая бессимптомных больных (+53 за минувшие сутки). Количество выздоровевших увеличилось до 2801 (+8). Умерли 42 пациента.

Сейчас в инфекционных стационарах проходят лечение 799 человек с пневмонией. Состояние 35 пациентов врачи оценивают как тяжелое. 19 из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. К аппарату ИВЛ подключены пятеро кировчан.

В Кирове представители сферы общепита подписали добровольное соглашение о соблюдении всех санитарных правил и требований Роспотребнадзора в части профилактики коронавируса. Подписание этого документа с Вятской торгово-промышленной палатой стало одним из условий возобновления работы отрасли общепита. Таким образом они обязались строго следовать санитарно-эпидемиологическим нормам, установленным в области. Ранее такую декларацию приняли и подписали руководители кировских торговых центров.

Тем временем Роспотребнадзор попросил губернатора области Игоря Васильева продлить карантин до конца августа 2020 года, а если динамика ухудшится - вернуть все снятые ранее ограничения. Фотография письма, направленного ведомством главе региона, появилась в чате кировских предпринимателей, откуда утекла в СМИ. В документе говорилось, что в рабочих коллективах увеличились заносные случаи заражений. Кроме того, в области растет количество летальных исходов и увеличивается заболеваемость пневмонией. Замруководителя регионального Роспотребнадзора Лидия Князева отказалась комментировать документ.

Зато это сделали его получатели. Пресс-служба правительства Кировской области пояснила, что возвращать ограничения никто не собирается. А письмо лишь было призвано заострить внимание властей на контроле соблюдения открывшимися организациями всех правил, норм и требований.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте