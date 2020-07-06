2020-07-06T11:03:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: в инфекционных стационарах лечатся 799 пациентов

Среди них - 35 «тяжелых»
Ангелина Табрисова
Поделиться:
В реанимации находятся 19 кировчан.В реанимации находятся 19 кировчан.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 53 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровевших пациентов, выписанных из инфекционных стационаров, увы, намного меньше - всего восемь человек.

Таким образом, по состоянию на 6 июля 2020 года в нашем региона зафиксировали:

- 4516 заразившихся, включая бессимптомных больных;

- 2801 выздоровевших;

- 42 умерших;

- около 6200 кировчан находятся на домашнем карантине;

- 37851 человека выписали с него за все время.

Сейчас в инфекционных стационарах лечатся 799 пациентов с пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 35 заболевших. Количество госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии, к сожалению, увеличилось - до 19 человек. К аппарату ИВЛ подключены пятеро кировчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Приказную избу» отреставрируют к 2024 году
Коронавирус в Кирове: в инфекционных стационарах лечатся 799 пациентов
В Слободском посетители бара устроили драку
Кратковременная гроза и жара: погода в Кирове в понедельник, 6 июля
В Кировской области объявлено метеопредупреждение на 6 июля
Житель Котельнича вошел в ТОП-50 лучших фотографов мира
Рабочий из Зуевки, выживший после обрушения стены, находится в реанимации
Появилось видео со стройки в Зуевке, где погибли трое рабочих
В Зуевке обрушилось строящееся здание: есть погибшие
Коронавирус в Кирове: 55 заболели, 16 выздоровели, один умер
Жара и сырость: погода в Кирове на воскресенье, 5 июля
Бывший министр здравоохранения Кировской области нашла работу в правительстве Владимирской области
Шесть месяцев не платил зарплату: на кирово-чепецкого предпринимателя завели уголовное дело
Из-за ремонта дорог в Кирове перекроют движение на 20 улицах
В Кирове введен режим повышенной готовности из-за взрыва газа в жилом доме
Коронавирус в Кировской области: в инфекционной больнице скончалась 64-летняя жительница Уржумского района
«Произошло действительно чудо»: в Кировской области медсестра спасла тонувшего мальчика
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению ЕГЭ-2020
В Кировской области 13 жителей заразились энцефалитом
Дожди и грозы: прогноз погоды в Кирове на субботу, 4 июля
Кировский общепит обязался соблюдать все требования Роспотребнадзора
Играли по-крупному: в Юрье действовало подпольное казино