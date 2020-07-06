Коронавирус в Кирове: в инфекционных стационарах лечатся 799 пациентов

6 Июль 2020 2020-07-06T11:03:11+03:00

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За минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 53 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровевших пациентов, выписанных из инфекционных стационаров, увы, намного меньше - всего восемь человек.

Таким образом, по состоянию на 6 июля 2020 года в нашем региона зафиксировали:

- 4516 заразившихся, включая бессимптомных больных;

- 2801 выздоровевших;

- 42 умерших;

- около 6200 кировчан находятся на домашнем карантине;

- 37851 человека выписали с него за все время.

Сейчас в инфекционных стационарах лечатся 799 пациентов с пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 35 заболевших. Количество госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии, к сожалению, увеличилось - до 19 человек. К аппарату ИВЛ подключены пятеро кировчан.

ИСТОЧНИК KP.RU