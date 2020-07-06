Коронавирус в Кирове: в инфекционных стационарах лечатся 799 пациентов
За минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 53 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровевших пациентов, выписанных из инфекционных стационаров, увы, намного меньше - всего восемь человек.
Таким образом, по состоянию на 6 июля 2020 года в нашем региона зафиксировали:
- 4516 заразившихся, включая бессимптомных больных;
- 2801 выздоровевших;
- 42 умерших;
- около 6200 кировчан находятся на домашнем карантине;
- 37851 человека выписали с него за все время.
Сейчас в инфекционных стационарах лечатся 799 пациентов с пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 35 заболевших. Количество госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии, к сожалению, увеличилось - до 19 человек. К аппарату ИВЛ подключены пятеро кировчан.
ИСТОЧНИК KP.RU