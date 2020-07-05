Коронавирус в Кировской области: последние новости на 5 июля 2020 года: число умерших от COVID-19 увеличилось до 41

По данным регионального Минздрава и оперштаба по борьбе с коронавирусом, на 4 июля в Кировской области зарегистрировали 4408 случаев заражения, включая бессимптомных больных (+50 за минувшие сутки). Количество выздоровевших увеличилось до 2777 (+39). Умер еще один пациент.

Сейчас в госпиталях проходят лечение 647 человек с пневмонией. 26 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 15 из них находятся в реанимации. Четверо кировчан подключены к аппаратам ИВЛ.

Статистика федеральных источников часто не совпадает с региональными данными. Фото: скриншот с yandex.ru/covid19/stat

Кировские представители сферы общепита подписали декларацию, в которой добровольно обязались соблюдать все требования Роспотребнадзора. Это стало одним из условий возобновления работы объектов этой отрасли. Своей подписью предприниматели подтвердили готовность строго следовать всем правилам профилактики коронавируса и установленным санитарным нормам. Ранее такую декларацию подписали руководители торговых центров города.

В СМИ через чат кировских бизнесменов в популярном мессенджере утекло письмо от регионального Роспотребнадзора к губернатору области. В нем ведомство сообщало, что заболеваемость пневмонией и количество летальных исходов среди кировчан растут. Кроме того, в рабочих коллективах увеличилось число заносных случаев заражения. На этом основании Роспотребнадзор просил Игоря Васильева продлить карантин до 30 августа 2020 года, а если динамика заболеваемости ухудшится - вернуть все ограничения. Замруководителя регионального управления ведомства Лидия Князева отказалась комментировать ситуацию.

Зато отреагировали кировские власти. На запрос «Комсомолки» пресс-служба правительства региона ответила: возвращать ограничительные меры никто не планирует. А письмо лишь было призвано заострить внимание властей на соблюдение организациями необходимых требований и правил Роспотребнадзора.

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