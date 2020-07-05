2020-07-04T18:07:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области: последние новости на 5 июля 2020 года: число умерших от COVID-19 увеличилось до 41

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Кирове на 5 июля
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
26 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 15 из них находятся в реанимации.26 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 15 из них находятся в реанимации.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

По данным регионального Минздрава и оперштаба по борьбе с коронавирусом, на 4 июля в Кировской области зарегистрировали 4408 случаев заражения, включая бессимптомных больных (+50 за минувшие сутки). Количество выздоровевших увеличилось до 2777 (+39). Умер еще один пациент.

Сейчас в госпиталях проходят лечение 647 человек с пневмонией. 26 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 15 из них находятся в реанимации. Четверо кировчан подключены к аппаратам ИВЛ.

Статистика федеральных источников часто не совпадает с региональными данными. Фото: скриншот с yandex.ru/covid19/stat

Статистика федеральных источников часто не совпадает с региональными данными. Фото: скриншот с yandex.ru/covid19/stat

Кировские представители сферы общепита подписали декларацию, в которой добровольно обязались соблюдать все требования Роспотребнадзора. Это стало одним из условий возобновления работы объектов этой отрасли. Своей подписью предприниматели подтвердили готовность строго следовать всем правилам профилактики коронавируса и установленным санитарным нормам. Ранее такую декларацию подписали руководители торговых центров города.

В СМИ через чат кировских бизнесменов в популярном мессенджере утекло письмо от регионального Роспотребнадзора к губернатору области. В нем ведомство сообщало, что заболеваемость пневмонией и количество летальных исходов среди кировчан растут. Кроме того, в рабочих коллективах увеличилось число заносных случаев заражения. На этом основании Роспотребнадзор просил Игоря Васильева продлить карантин до 30 августа 2020 года, а если динамика заболеваемости ухудшится - вернуть все ограничения. Замруководителя регионального управления ведомства Лидия Князева отказалась комментировать ситуацию.

Зато отреагировали кировские власти. На запрос «Комсомолки» пресс-служба правительства региона ответила: возвращать ограничительные меры никто не планирует. А письмо лишь было призвано заострить внимание властей на соблюдение организациями необходимых требований и правил Роспотребнадзора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кировской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Скоро взлетят продажи антидепрессантов»: профессор Сеченовки рассказал о последствиях пандемии для людей, работающих без выходных
Кардиолог пояснил, как сказываются на сердце, сосудах и психике трудовые перегрузки в сочетании с изоляцией и тревогой из-за коронавируса [часть 2]
Что происходит с психикой и здоровьем тех, кто в пандемию коронавируса работает на износ
В то время, как одни лишились рабочих мест или не знали, куда себя деть на изоляции, другие вкалывали за троих, вытягивали свои компании и надрывались, перейдя на дистанционку [часть 1]
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
Бывший министр здравоохранения Кировской области нашла работу в правительстве Владимирской области
Шесть месяцев не платил зарплату: на кирово-чепецкого предпринимателя завели уголовное дело
Из-за ремонта дорог в Кирове перекроют движение на 20 улицах
В Кирове введен режим повышенной готовности из-за взрыва газа в жилом доме
Коронавирус в Кировской области: в инфекционной больнице скончалась 64-летняя жительница Уржумского района
«Произошло действительно чудо»: в Кировской области медсестра спасла тонувшего мальчика
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению ЕГЭ-2020
В Кировской области 13 жителей заразились энцефалитом
Дожди и грозы: прогноз погоды в Кирове на субботу, 4 июля
Кировский общепит обязался соблюдать все требования Роспотребнадзора
Играли по-крупному: в Юрье действовало подпольное казино