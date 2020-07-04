2020-07-04T12:17:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области: в инфекционной больнице скончалась 64-летняя жительница Уржумского района

Число жертв COVID-19 увеличилось до 41
Виктор Карпов
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В инфекционных стационарах сейчас находятся 647 человек.В инфекционных стационарах сейчас находятся 647 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие стуки в Кировской области выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. Выздоровели и выписались из инфекционных госпиталей 38 пациентов.

Число жертв COVID-19 увеличилось до 41. В инфекционной больнице скончалась 64-летняя жительница Уржумского района.

Под круглосуточным медицинским наблюдением в инфекционных стационарах сейчас находятся 647 человек с пневмонией. 15 пациентов госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. К аппарату ИВЛ подключены четыре человека.

На утро 4 июля 2020 года в Кировской области зарегистрировано:

- 4408 заразившихся, включая бессимптомных больных;

- 2777 выздоровевших;

- 41 умерший;

- 6500 кировчан, находящихся на домашнем карантине;

- 37396 жителей региона, сняты с него за весь период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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