Коронавирус в Кировской области: в инфекционной больнице скончалась 64-летняя жительница Уржумского района
За минувшие стуки в Кировской области выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. Выздоровели и выписались из инфекционных госпиталей 38 пациентов.
Число жертв COVID-19 увеличилось до 41. В инфекционной больнице скончалась 64-летняя жительница Уржумского района.
Под круглосуточным медицинским наблюдением в инфекционных стационарах сейчас находятся 647 человек с пневмонией. 15 пациентов госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. К аппарату ИВЛ подключены четыре человека.
На утро 4 июля 2020 года в Кировской области зарегистрировано:
- 4408 заразившихся, включая бессимптомных больных;
- 2777 выздоровевших;
- 41 умерший;
- 6500 кировчан, находящихся на домашнем карантине;
- 37396 жителей региона, сняты с него за весь период.
ИСТОЧНИК KP.RU