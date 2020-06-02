2020-06-01T22:27:35+03:00
Общество

Коронавирус в Кирове, последние новости на 2 июня 2020 года: 58 заболели, выздоровевших нет

Мы узнали последние новости о ситуации с коронавирусом в Кирове на сегодня, 2 июня
Анастасия РОМАНОВА
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12 человек госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии, семеро больных подключены к аппарату ИВЛ.12 человек госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии, семеро больных подключены к аппарату ИВЛ.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кировской области за минувшие сутки выявили еще 58 человек, заболевших коронавирусом. Кроме того, в регионе зафиксировали 24 человека, зараженных COVID-19, без симптомов инфекции. С выздоровевшими все намного печальнее. За минувшие 24 часа из инфекционных стационаров не выписали ни одного пациента.

По информации на 2 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 1903 случая заражения коронавирусом;

- 981 пациент выздоровел;

- 17 человек умерли;

- 7441 человек на домашнем карантине, из них 1359 детей;

- 18229 человек, включая 2166 детей, сняли с наблюдения;

- 1804 кировчанина обследовались на коронавирус за минувшие сутки;

- 88409 человек сдали анализы на наличие инфекции за весь период.

Сейчас в инфекционных стационарах находятся 25 «тяжелых» пациентов. 12 человек госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. Семеро больных подключены к аппарату ИВЛ. Всем пациентам оказывают необходимую помощь и лечение в полном объеме.

В июле в Кировской области планируют начать сезон открытия детских оздоровительных лагерей. Из-за эпидемиологической ситуации число детей в одной смене будет ограничено. Сейчас в учреждениях ведется подготовка к приему ребят. Весь персонал должен будет пройти карантин и провериться на COVID-19. Традиционных «родительских дней» в этом году в лагерях не предвидится.

В Кировской области обнаружили шесть очагов распространения болезни. Четыре из них находятся в ее центре. Местами вспышек болезни стали:

- стационар Больницы скорой помощи (44 зараженных, 131 на изоляции)

- одно из производственных предприятий в Кирове (122 человека обследованы на коронавирус, все контактные помещены на изоляцию. Точные цифры по заболевшим не разглашаются);

- одно из предприятий «Газпрома» в Малмыжском районе (51 зараженный, 251 на изоляции);

- один из кировских банков (11 зараженных, 60 на изоляции);

- РЖД в Вятских Полянах (5 зараженных);

- один из кировских детских садов (7 зараженных детей, 16 на карантине).

По словам первого зампреда правительства Дмитрия Курдюмова, все очаги заражения локализованы и находятся на контроле региональных Минздрава и Роспотребнадзора.

По факту вспышки болезни в дошкольном образовательном учреждении прокуратура начала проверку. Есть вероятность, что в детсаду не соблюдались меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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