Коронавирус в Кирове: 25 заболевших находятся в тяжелом состоянии
В Кировской области люди продолжают заражаться коронавирусом. Так, за минувшие сутки в регионе выявили еще 58 заболевших. Кроме того, зафиксировали 24 человека, зараженных COVID-19, без симптомов инфекции. С выздоровевшими все намного печальнее. За минувшие 24 часа из инфекционных стационаров не выписали ни одного пациента.
По информации на 1 июня 2020 года в Кировской области уже зарегистрировали:
- 1903 случая заражения коронавирусом;
- 981 пациент выздоровел;
- 17 человек умерли;
- 7441 человек на домашнем карантине, из них 1359 детей;
- 18229 человек, включая 2166 детей, сняли с наблюдения;
- 1804 кировчанина обследовались на коронавирус за минувшие сутки;
- 88409 человек сдали анализы на наличие инфекции за весь период.
На данный момент в тяжелом состоянии в стационарах находятся 25 человек. 12 из них госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Семеро пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Всем заболевшим оказывают медицинскую помощь и необходимое лечение в полном объеме.
Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru
ИСТОЧНИК KP.RU