Коронавирус в Кирове: 25 заболевших находятся в тяжелом состоянии

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:59:44+03:00

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В Кировской области люди продолжают заражаться коронавирусом. Так, за минувшие сутки в регионе выявили еще 58 заболевших. Кроме того, зафиксировали 24 человека, зараженных COVID-19, без симптомов инфекции. С выздоровевшими все намного печальнее. За минувшие 24 часа из инфекционных стационаров не выписали ни одного пациента.

По информации на 1 июня 2020 года в Кировской области уже зарегистрировали:

- 1903 случая заражения коронавирусом;

- 981 пациент выздоровел;

- 17 человек умерли;

- 7441 человек на домашнем карантине, из них 1359 детей;

- 18229 человек, включая 2166 детей, сняли с наблюдения;

- 1804 кировчанина обследовались на коронавирус за минувшие сутки;

- 88409 человек сдали анализы на наличие инфекции за весь период.

На данный момент в тяжелом состоянии в стационарах находятся 25 человек. 12 из них госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Семеро пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Всем заболевшим оказывают медицинскую помощь и необходимое лечение в полном объеме.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

ИСТОЧНИК KP.RU