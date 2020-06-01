2020-06-01T17:59:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: 25 заболевших находятся в тяжелом состоянии

В отделении реанимации находятся 12 пациентов
Ангелина Табрисова
Поделиться:
Заболевшим оказывают всю необходимую помощь и лечение.Заболевшим оказывают всю необходимую помощь и лечение.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Кировской области люди продолжают заражаться коронавирусом. Так, за минувшие сутки в регионе выявили еще 58 заболевших. Кроме того, зафиксировали 24 человека, зараженных COVID-19, без симптомов инфекции. С выздоровевшими все намного печальнее. За минувшие 24 часа из инфекционных стационаров не выписали ни одного пациента.

По информации на 1 июня 2020 года в Кировской области уже зарегистрировали:

- 1903 случая заражения коронавирусом;

- 981 пациент выздоровел;

- 17 человек умерли;

- 7441 человек на домашнем карантине, из них 1359 детей;

- 18229 человек, включая 2166 детей, сняли с наблюдения;

- 1804 кировчанина обследовались на коронавирус за минувшие сутки;

- 88409 человек сдали анализы на наличие инфекции за весь период.

На данный момент в тяжелом состоянии в стационарах находятся 25 человек. 12 из них госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Семеро пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Всем заболевшим оказывают медицинскую помощь и необходимое лечение в полном объеме.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У администрации губернатора и правительства Кировской области появился новый руководитель
Кировэнерго: Вятско-Полянским электрическим сетям – 51 год
В Кирове отремонтируют кольцевую развязку на улице Проезжей
В трех кировских больницах сменились главные врачи
«Ростелеком» построил оптику до 140 социально значимых объектов в Кировской области
В Кирово-Чепецком районе женщина-водитель «Киа Рио» сбила лося
Среднемесячная зарплата в Кировской области превысила 30 тысяч рублей
В Кирове задержали участников экстремистской организации
«УРАЛХИМ» отметил День химика в новых условиях
Следком возбудил уголовное дело из-за некачественного ремонта дороги в Кирово-Чепецке
Коронавирус в Кирове: 25 заболевших находятся в тяжелом состоянии
«Ростелеком» и «Национальные телематические системы» будут совместно развивать интеллектуальные транспортные системы
В Зуевском районе мужчина попал под трактор
Богородские полицейские угостили паломников из Петербурга пряниками
В Кирове распознавать лица и измерять температуру будут терминалы
В Котельниче продают здание бывшего кинотеатра за 14 миллионов рублей
В Кирове 1 июня в десятках домов отключат свет
Самый полезный летний напиток
«Час детской безопасности»: в Кировской области запустили новый онлайн-проект