В Кировской области летние детские лагеря готовят к открытию

31 Май 2020 2020-05-31T14:16:11+03:00

За организацией и подготовкой к сменам будет следить облроспотребнадзор. Фото: Николай ХИЖНЯК

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Руководители детских оздоровительных лагерей в Кировской области начали подготовку к сезону. Его планируют открыть в июле. Данным вопросом занимается межведомственная комиссия.

В правительстве отметили, что число детей из-за эпидемиологической ситуации в одной смене будет ограничено. Сейчас все лагеря делают ремонты, облагораживают свои территории для приема детей.

Министр спорта и молодежной политики региона Анна Альминова отметила, что все сотрудники ДОЛов обязаны будут пройти все карантинные мероприятия, а также обследоваться на COVID-19. Кстати, традиционного для оздоровительных лагерей родительского дня в 2020 году не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU