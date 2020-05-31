В Кировской области летние детские лагеря готовят к открытию
Руководители детских оздоровительных лагерей в Кировской области начали подготовку к сезону. Его планируют открыть в июле. Данным вопросом занимается межведомственная комиссия.
В правительстве отметили, что число детей из-за эпидемиологической ситуации в одной смене будет ограничено. Сейчас все лагеря делают ремонты, облагораживают свои территории для приема детей.
Министр спорта и молодежной политики региона Анна Альминова отметила, что все сотрудники ДОЛов обязаны будут пройти все карантинные мероприятия, а также обследоваться на COVID-19. Кстати, традиционного для оздоровительных лагерей родительского дня в 2020 году не будет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU