Коронавирус в Кирове, последние новости на 31 мая 2020 года: выздоровели почти 1000 человек

В Кировской области выявили еще 49 случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших увеличивается и уже почти достигло тысячи: 28 пациентов выписали накануне из инфекционных стационаров.

Таким образом, по информации на 31 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 1724 случая заражения коронавирусом;

- 978 пациентов выздоровели;

- 17 человек умерли.

За сутки от коронавируса скончались двое человек: 35-летняя жительница Кирова и 89-летняя пенсионерка из Советского района. 20 человек - в тяжелом состоянии, пятеро из них подключены к аппарату ИВЛ.

Резкий прирост заболевших в региональном Минздраве объясняют тем, что пришли результаты тестов контактных лиц и проживающих/работающих в очагах заражения. Таковых у нас, к слову, шесть по всей области. Четыре из них - в городе Кирове.

На сегодняшний день расклад по территориям, где произошли вспышки болезни, таков:

- стационар Больницы скорой помощи (44 зараженных, 131 на изоляции)

- один из кировских детских садов (7 зараженных детей, 16 на карантине);

- одно из производственных предприятий в Кирове (122 человека обследованы на коронавирус, все контактные помещены на изоляцию. Точные цифры по заболевшим не разглашаются);

- одно из предприятий «Газпрома» в Малмыжском районе (51 зараженный, 251 на изоляции);

- один из кировских банков (11 зараженных, 60 на изоляции);

- РЖД в Вятских Полянах (5 зараженных).

По заверению первого зампреда правительства области Дмитрия Курдюмова, все очаги заражения локализованы и находятся под контролем регионального Роспотребнадзора и Минздрава.

По факту заражения детей в одном из кировских дошкольных учреждений областная прокуратура начала проверку. Возможно, в нем не соблюдали нормы санитарно-эпидемиологического законодательства.

Из-за коронавируса все же отменили Великорецкий крестный ход - по крайней мере, в привычном формате. Икону в нынешнем году не понесут, а повезут, и не паломники, а духовенство. Для верующих не стали организовывать традиционное шествие, а это значит, что те, кто все-таки отважится пойти, будут рассчитывать только на себя. Ни спасателей, ни медиков, ни полиции, ни торговых точек, ни раздачи воды - ничего для паломников предоставлено не будет. Кроме того, населению сел и деревень по маршруту шествия запретили принимать самовольных участников шествия, о чем и выдали соответствующие уведомления. Впрочем, учитывая то, что около сотни человек из сел Бобино и Великорецкое подписали петицию с просьбой отменить крестный ход, вряд ли жители этих населенных пунктов были особенно против.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте