Кировская прокуратура организовала проверку из-за вспышки коронавируса в детсаду
Прокуратура Кировской области организовала проверку по случаю массового заражения детьми коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Напомним, в одном из кировских детских садиков зафиксировали вспышку болезни. По результатам анализом, семеро малышей оказались заражены новым вирусом. Их немедленно госпитализировали в инфекционные стационары. Еще 16 воспитанников детсада, ходившие в ту же группу, поместили на домашний карантин.
- Органами прокуратуры области будет дана оценка соблюдения ответственными лицами санитарно-эпидемиологического законодательства, - сообщили нам в пресс-службе ведомства.
Напомним, кировский детсад - не единственный очаг заражения коронавирусом. Так, всего их в регионе - шесть. Четыре из них находятся в областном центре. Помимо дошкольного учреждения, вспышку болезни зафиксировали в:
- стационаре Больницы скорой помощи (44 зараженных, 131 на изоляции);
- одном из производственных предприятий в Кирове (122 человека обследованы на коронавирус, все контактные помещены на изоляцию. Точные цифры по заболевшим не разглашаются);
- одном из предприятий «Газпрома» в Малмыжском районе (51 зараженный, 251 на изоляции);
- одном из кировских банков (11 зараженных, 60 на изоляции);
- РЖД в Вятских Полянах (5 зараженных).
ИСТОЧНИК KP.RU