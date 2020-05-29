2020-05-29T18:14:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировская прокуратура организовала проверку из-за вспышки коронавируса в детсаду

Возможно, в учреждении не соблюдали нормы санэпидзаконодательства
Ангелина Табрисова
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Возможно, в учреждении не соблюдали нормы санэпидзаконодательства.Возможно, в учреждении не соблюдали нормы санэпидзаконодательства.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуратура Кировской области организовала проверку по случаю массового заражения детьми коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, в одном из кировских детских садиков зафиксировали вспышку болезни. По результатам анализом, семеро малышей оказались заражены новым вирусом. Их немедленно госпитализировали в инфекционные стационары. Еще 16 воспитанников детсада, ходившие в ту же группу, поместили на домашний карантин.

- Органами прокуратуры области будет дана оценка соблюдения ответственными лицами санитарно-эпидемиологического законодательства, - сообщили нам в пресс-службе ведомства.

Напомним, кировский детсад - не единственный очаг заражения коронавирусом. Так, всего их в регионе - шесть. Четыре из них находятся в областном центре. Помимо дошкольного учреждения, вспышку болезни зафиксировали в:

- стационаре Больницы скорой помощи (44 зараженных, 131 на изоляции);

- одном из производственных предприятий в Кирове (122 человека обследованы на коронавирус, все контактные помещены на изоляцию. Точные цифры по заболевшим не разглашаются);

- одном из предприятий «Газпрома» в Малмыжском районе (51 зараженный, 251 на изоляции);

- одном из кировских банков (11 зараженных, 60 на изоляции);

- РЖД в Вятских Полянах (5 зараженных).

ИСТОЧНИК KP.RU

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