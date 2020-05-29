2020-05-29T17:28:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В одном из кировских садиков дети массово заразились коронавирусом

Семеро малышей находятся в инфекционных стационарах, еще 16 - на домашнем карантине
Ангелина Табрисова
Поделиться:
Комментарии: comments3
Семеро малышей заразились коронавирусом в одном из кировских детсадов.Семеро малышей заразились коронавирусом в одном из кировских детсадов.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Кировской области коронавирус выявили у семерых детей. По сообщению группы «Коронавирус. Оперштаб Кировской области», вспышка болезни произошла в одном из дошкольных учреждений региона.

ОЧАГ ЗАРАЖЕНИЯ - ДЕТСКИЙ САД

Еще 27 мая в группе оперштаба появился комментарий от одной из кировчанок: дескать, одна из наших воспитательниц заболела, сдала тест на коронавирус, но результат неизвестен. Естественно, что сообщение немедленно вызвало панику среди мамочек. Говорить номер садика женщина наотрез отказалась, заявляя, что ей «запретили» разглашать эту информацию. Информацию посчитали бы вбросом, однако ей на подмогу пришла другая жительница города: «Про детский сад - это правда! Его закрыли».

А утром 29 мая правительство региона сообщило о вспышке коронавируса в одном из кировских детских садиков, чей номер разглашать все-таки не стали. Семеро его воспитанников оказались заражены, и их немедленно госпитализировали в инфекционные стационары. 16 малышей, также посещавших группу и ставших контактными, поместили на домашний карантин.

А ТАКИХ ЕЩЕ ПЯТЬ

Детский садик оказался не единственным рассадником болезни. Всего в области на данный момент выявлено шесть очагов заражения коронавирусом, четыре из них - в ее центре. Помимо детского сада, местами вспышек болезни стали:

- стационар Больницы скорой помощи (44 зараженных, 131 на изоляции);

- одно из производственных предприятий в Кирове (122 человека обследованы на коронавирус, все контактные помещены на изоляцию. Точные цифры по заболевшим не разглашаются);

- одно из предприятий «Газпрома» в Малмыжском районе (51 зараженный, 251 на изоляции);

- один из кировских банков (11 зараженных, 60 на изоляции);

- РЖД в Вятских Полянах (5 зараженных).

ОФИЦИАЛЬНО

Первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов заверил, что все находится под контролем, а причина резкого прироста заболевших (+179 человек за двое суток) объясняется получением результатов анализов контактных лиц.

- Все очаги локализованы и находятся под контролем Роспотребнадзора и министерства здравоохранения, - заверил население первый зампред.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«У нас от перчаток кожа с рук сходит, а вам трудно маску надеть»: откровения продавца-супермаркета о работе в пандемию
Кассир известной сети супермаркетов откровенно о двух месяцах страха, унижений и надежд. Реально ли выполнить все предписания санитарных врачей и как меняются покупательские привычки
Новости 24
Кировская прокуратура организовала проверку из-за вспышки коронавируса в детсаду
Город благоухает: кировская прокуратура требует внеплановой проверки БХЗ и «Диона» из-за жалоб жителей
Около 80 старшеклассников из регионов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приняли участие во втором этапе Всероссийской Олимпиады школьников ПАО «Россети»
В выходные в Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей
В Кирове в ночном ДТП пострадали три человека
Семеро маленьких кировчан заразились коронавирусом в детском саду
Кирово-чепецкий филиал компании «УРАЛХИМ» выпустил экологический отчет
В 23 вятских поселениях впервые появилась мобильная связь
С 1 июня подорожает проезд на маршруте Киров-Слободской
Коронавирус в Кирове: еще двое человек скончались от болезни
«Достроим вместе»: в Кировской области заработал сервис для обманутых дольщиков
В Кирово-Чепецке незаконно работал рентген-кабинет
Великорецкий крестный ход-2020 не состоится
В Кировской области снизят ставки по УНС
Коронавирус в Кировской области: три крупных очага заражения
В первом квартале 2020 года жители Кировской области на оплату товаров и услуг потратили 72,1 млрд рублей
В Кировской области активизировались клещи: от укусов пострадали 4589 человек