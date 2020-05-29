В одном из кировских садиков дети массово заразились коронавирусом

В Кировской области коронавирус выявили у семерых детей. По сообщению группы «Коронавирус. Оперштаб Кировской области», вспышка болезни произошла в одном из дошкольных учреждений региона.

ОЧАГ ЗАРАЖЕНИЯ - ДЕТСКИЙ САД

Еще 27 мая в группе оперштаба появился комментарий от одной из кировчанок: дескать, одна из наших воспитательниц заболела, сдала тест на коронавирус, но результат неизвестен. Естественно, что сообщение немедленно вызвало панику среди мамочек. Говорить номер садика женщина наотрез отказалась, заявляя, что ей «запретили» разглашать эту информацию. Информацию посчитали бы вбросом, однако ей на подмогу пришла другая жительница города: «Про детский сад - это правда! Его закрыли».

А утром 29 мая правительство региона сообщило о вспышке коронавируса в одном из кировских детских садиков, чей номер разглашать все-таки не стали. Семеро его воспитанников оказались заражены, и их немедленно госпитализировали в инфекционные стационары. 16 малышей, также посещавших группу и ставших контактными, поместили на домашний карантин.

А ТАКИХ ЕЩЕ ПЯТЬ

Детский садик оказался не единственным рассадником болезни. Всего в области на данный момент выявлено шесть очагов заражения коронавирусом, четыре из них - в ее центре. Помимо детского сада, местами вспышек болезни стали:

- стационар Больницы скорой помощи (44 зараженных, 131 на изоляции);

- одно из производственных предприятий в Кирове (122 человека обследованы на коронавирус, все контактные помещены на изоляцию. Точные цифры по заболевшим не разглашаются);

- одно из предприятий «Газпрома» в Малмыжском районе (51 зараженный, 251 на изоляции);

- один из кировских банков (11 зараженных, 60 на изоляции);

- РЖД в Вятских Полянах (5 зараженных).

ОФИЦИАЛЬНО

Первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов заверил, что все находится под контролем, а причина резкого прироста заболевших (+179 человек за двое суток) объясняется получением результатов анализов контактных лиц.

- Все очаги локализованы и находятся под контролем Роспотребнадзора и министерства здравоохранения, - заверил население первый зампред.