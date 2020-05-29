Коронавирус в Кирове, последние новости на 29 мая 2020 года: 93 заболевших, двое умерших

В Кировской области выявили еще 93 случая заражения коронавирусом. Число выздоровевших увеличивается и уже почти достигло 900: 34 пациентов выписали накануне из инфекционных стационаров.

Таким образом, по информации на 29 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 1582 случая заражения коронавирусом;

- 890 пациентов выздоровели;

- 13 человек умерли;

- 6737 кировчан, в том числе 1173 ребенка, находятся на домашнем карантине;

- 1911 человек обследовались на коронавирус за минувшие сутки;

- 80760 кировчан прошли тест на инфекцию за весь период.

Накануне от коронавируса скончались еще двое пациентов. Жертвами болезни стали 62-летний и 65-летний жители Кирова. Таким образом, количество летальных случаев возросло до 13.

Состояние госпитализированных преимущественно удовлетворительное, по оценкам врачей. У 16 пациентов болезнь протекает тяжело, 12 человек находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Семеро заболевших подключены к аппарату ИВЛ.

Миздрав РФ рекомендовал при формировании статистики по коронавирусу отделять «бессимптомных» больных от обычных. Так, с 29 мая кировский департамент здравоохранения изменит порядок ведения отчета. У тех зараженных, у кого течение болезни протекает без симптомов, состояние будут оценивать как «носительство», не включая в официальную статистику наряду с заболевшими.

В Вятскополянском, Уржумском и Малмыжском районе постановлением правительства области вновь воцарился режим самоизоляции. Все, что едва успело открыться, вновь прекратило свою работу, а жителям снова запретили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе. При таком-то приросте потребовалось срочно «вертать все взад», что власти и сделали. К слову, на 28 мая картина в этих районах была следующей:

- Малмыжский район - +25 случаев;

- Вятскополянский район - +13 случаев.

Так что нельзя сказать, что эти меры не были необходимы.

Да и область побила абсолютный рекорд за весь период отслеживания коронавируса в наших краях - за 28 мая зарегистрировали 93 новых случая заражения. Майские или маски? Точнее, их отсутствие.

Что касается снятия очередной партии ограничений во всей остальной области, то с этим придется пока подождать. Постановлением, опять-таки, правительства региона, необходимо подождать до 3 июня 2020 года. А пока что все остается как есть.

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