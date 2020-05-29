Семеро маленьких кировчан заразились коронавирусом в детском саду

29 Май 2020 2020-05-29T14:31:51+03:00

Еще 16 малышей, ходивших в одну группу с зараженными, отправили на домашний карантин

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В Кировской области коронавирус выявили у семерых детей. По сообщению группы «Коронавирус. Оперштаб Кировской области», вспышка болезни произошла в одном из детских садиков региона.

Всех детей с положительными результатами немедленно госпитализировали в инфекционные стационары. 16 малышей, также посещавших группу и ставших контактными, поместили на домашний карантин.

Всего в области на данный момент выявлено шесть очагов заражения коронавирусом, четыре из них - в ее центре. Помимо детского сада, местами вспышек болезни стали:

- стационар Больницы скорой помощи (44 зараженных, 131 на изоляции);

- одно из производственных предприятий в Кирове (122 человека обследованы на коронавирус, все контактные помещены на изоляцию. Точные цифры по заболевшим не разглашаются);

- одно из предприятий «Газпрома» в Малмыжском районе (51 зараженный, 251 на изоляции);

- один из кировских банков (11 зараженных, 60 на изоляции);

- РЖД в Вятских Полянах (5 зараженных).

ИСТОЧНИК KP.RU