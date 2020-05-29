2020-05-29T10:09:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области: три крупных очага заражения

Инфекцию обнаружили сразу у 17 сотрудников одного из заводов
Виктор Карпов
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Все очаги находятся под контролем Роспотребнадзора.Все очаги находятся под контролем Роспотребнадзора.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Кировской области зафиксировано три очага заражения коронавирусом. В оперштабе Кировской области сообщили, что два из них находятся в Кирове. Это стационар Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) и одно из крупных промышленных предприятий. Напомним, 26 мая стало известно, что один из пациентов БСМП оказался контактным с зараженным коронавирусом, однако скрыл этот факт при поступлении. В ходе лечения у мужчины поднялась температура, и ему провели тест на наличие инфекции. Результат оказался положительным. Сейчас коронавирус обнаружен у 27 пациентов и 4 сотрудников. Все они находятся в инфекционных госпиталях. Сама больница закрыта на карантин. В отделениях учреждения остаются 102 пациента и 33 сотрудника.

Во втором очаге коронавируса - на крупном производственном предприятии областного центра - 17 случаев COVID-19. Сейчас там на коронавирус обследованы 122 человека. Все контактные лица проходят период 14-дневной изоляции. На предприятии провели полную дезинфекцию.

Еще одна вспышка коронавируса произошла в Малмыжском районе. На одном из предприятий ПАО «Газпром» выявели 36 случаев заражения COVID-19.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что сейчас все очаги находятся под контролем Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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