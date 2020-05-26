2020-05-26T20:47:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В кировском стационаре Больницы скорой помощи №2 закрыли на карантин 150 человек

Один из госпитализированных оказался контактным с зараженным коронавирусом
Карина Нагисова
Поделиться:
Один из пациентов стационара оказался контактным с зараженным коронавирусом.Один из пациентов стационара оказался контактным с зараженным коронавирусом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Кирове закрыли на карантин стационар Больницы скорой помощи №2 вместе с персоналом и его пациентами. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Так, один из пациентов терапевтического отделения оказался контактным с зараженным коронавирусом, однако скрыл этот факт при поступлении. В ходе лечения у мужчины поднялась температура, и ему провели тест на наличие инфекции, который выдал положительный результат.

Весь персонал и других госпитализированных также в срочном порядке обследовали на COVID-19. В целях нераспространения инфекции весь стационар закрыли на карантин. Порядка 150 пациентов и сотрудников на две недели останутся в учреждении. Мужчину, из-за которого шумиха и поднялась, перевезли в инфекционный госпиталь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В кировском стационаре Больницы скорой помощи №2 закрыли на карантин 150 человек
В Кирове отремонтировали три дворовых территории
На трассе в Кировской области произошло смертельное ДТП: один человек погиб, трое травмированы
В Кировской области на один день установят «сухой закон»
На дорожную разметку в Кировской области потратят 28 миллионов рублей
Опубликована подробная статистика по коронавирусу в Кировской области
Старые светильники вновь установят на улицы Кирова
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» напоминает жителям региона о мерах предосторожности во время грозы
В Кирове появились первые дома с сервисами «Ростелеком Ключ»
Кирово-чепецкая компания задолжала своим работникам более 450 тысяч рублей
В Кирове пьяный водитель «десятки» сбил пешехода
Кировский бизнес должен пережить экономические трудности
Кировские общественные места продолжают дезинфицировать
Из Кирова можно будет улететь в Симферополь и Сочи
Коронавирус в Кирове: еще два человека скончались от болезни
«Центральный рынок» и гостиница «Вятка» за год заработали 31 миллион рублей
В Кировской области ремонтируют трассу в Белохолуницком районе
Глава города настаивает на ликвидации «Электронного проездного»
Сделай доброе дело: кировчан просят помочь многодетным и малоимущим семьям
Ослабление ограничений в Кирове: в конце недели выяснится, откроется ли в регионе общепит
«Театр на Спасской» завершает театральный сезон 2019-2020
Капитальный ремонт пройдет в четырех спортшколах Кирова
Онлайн-премьера музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой» состоится 27 мая в Wink
Кировчане смогут бесплатно привить питомцев от бешенства
В Кировской области компания не заплатила своим работникам 850 тысяч рублей
МегаФон направил 20 тысяч смартфонов детям из малоимущих семей