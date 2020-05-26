В кировском стационаре Больницы скорой помощи №2 закрыли на карантин 150 человек

26 Май 2020 2020-05-26T20:47:20+03:00

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В Кирове закрыли на карантин стационар Больницы скорой помощи №2 вместе с персоналом и его пациентами. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Так, один из пациентов терапевтического отделения оказался контактным с зараженным коронавирусом, однако скрыл этот факт при поступлении. В ходе лечения у мужчины поднялась температура, и ему провели тест на наличие инфекции, который выдал положительный результат.

Весь персонал и других госпитализированных также в срочном порядке обследовали на COVID-19. В целях нераспространения инфекции весь стационар закрыли на карантин. Порядка 150 пациентов и сотрудников на две недели останутся в учреждении. Мужчину, из-за которого шумиха и поднялась, перевезли в инфекционный госпиталь.

ИСТОЧНИК KP.RU