Коронавирус в Кирове, последние новости на 23 мая 2020 года: седьмой случай смерти от болезни

Кировчане продолжают заражаться коронавирусом. Так, за минувшие сутки в области нашли еще 30 инфицированных жителей региона. В противовес им выздоровели и выписались из инфекционных больниц 32 пациента.

Таким образом, по информации на 23 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 1196 случаев заражения коронавирусом;

- 744 пациента выздоровели;

- 7 человек умерли;

- 5390 кировчан, в том числе 714 детей, находятся на домашнем карантине;

- 1436 человек обследовались на коронавирус за минувшие сутки;

- более 71500 человек прошли тест на инфекцию за весь период.

22 мая в 04.30 в инфекционной больнице скончалась 63-летняя жительница Вятских Полян, ставшая седьмой жертвой коронавируса. У женщины, работавшей в Татарстане вахтовым методом, болезнь протекала тяжело из-за сопутствующих хронических заболеваний. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациентку не удалось.

Сейчас наиболее острая эпидемиологическая ситуация наблюдается в Вятскополянском, Малмыжском и Уржумском районах. Из-за непрекращающегося высокого прироста зараженных коронавирусом на этих территориях области не может быть и речи об ослаблениях ограничительных мер. К слову, региональный Минздрав отмечает, что большинство тяжелых пациентов, находящихся сейчас в инфекционных стационарах для лечения заболевших коронавирусом, родом как раз из Вятских Полян. Сегодня, 22 мая, в Вятских Полянах и Уржуме состоялись выездные заседания оперштаба по предотвращению распространения коронавируса.

Из-за коронавируса многие перешли на удаленную работу. Кировский арбитражный суд не остался в стороне. 19 мая прошло первое заседание в онлайн-формате. Никаких технических сбоев, по словам участников, не было, и процесс прошел в штатном режиме. Есть мнение, что этот формат приживется и останется даже после того, как эпидемия коронавируса угаснет.

Определилась дата сдачи ЕГЭ для школьников всей страны, в том числе Кировской области. Экзамены для выпускников 11 классов начнутся 29 июня. В связи с пандемией коронавируса дату несколько раз сдвигали и в итоге назначили окончательную. Напомним, в текущем году ЕГЭ сдавать будут только те выпускники, которые пожелают пойти на «вышку» после окончания школы; для остальных одиннадцатиклассников экзамены отменены. Девятиклассники со своим ОГЭ также остались, что называется, в пролете. Отметки в аттестат им выставят на основе годовых оценок.

К слову об учебе. Традиционных проведений «последних звонков» в Кирове в этом году не предвидится. Церемонию прощания с альмаматер перенесут в онлайн-формат. Каждая школа сама выберет, когда состоится это мероприятие, однако городской департамент образования рекомендует запланировать его на 5 июня 2020 года.

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