Кировские выпускники проведут «последний звонок» дома

22 Май 2020 2020-05-22T13:59:01+03:00

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Департамент образования Кирова сообщает, что традиционной линейки в честь окончания школы не будет. Вместо этого ученики 9 и 11 классов попрощаются со своим учебным учреждением в домашних условиях.

Каждая школа сама выберет дату проведения мероприятия. Но в департаменте рекомендуют провести праздник пятого июня. Эти меры связаны с предотвращением распространения COVID-19.

Также отмечается, что в 2020 году школу заканчивают более 2300 одиннадцатиклассников. С основным общим образованием со школьной скамьи отправятся 4800 девятиклассников.

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ИСТОЧНИК KP.RU