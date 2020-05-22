Кировские выпускники проведут «последний звонок» дома
Департамент образования Кирова сообщает, что традиционной линейки в честь окончания школы не будет. Вместо этого ученики 9 и 11 классов попрощаются со своим учебным учреждением в домашних условиях.
Каждая школа сама выберет дату проведения мероприятия. Но в департаменте рекомендуют провести праздник пятого июня. Эти меры связаны с предотвращением распространения COVID-19.
Также отмечается, что в 2020 году школу заканчивают более 2300 одиннадцатиклассников. С основным общим образованием со школьной скамьи отправятся 4800 девятиклассников.
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ИСТОЧНИК KP.RU