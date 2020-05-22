Коронавирус в Кирове: седьмая смерть от болезни

22 Май 2020 2020-05-22T13:03:17+03:00

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В Кировской области от коронавируса скончался еще один пациент. 63-летняя жительница Вятских Полян работала до болезни вахтой в Татарстане. У женщины были сопутствующие хронические заболевания, что осложнило течение болезни. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, пациентка скончалась в инфекционной больнице 22 мая в 04.30.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

По состоянию на утро 22 мая в Кировской области зафиксировано:

- 1196 случаев заражения коронавирусом;

- 744 выздоровления;

- 7 случаев смерти.

За минувшие сутки в регионе выявили еще 30 зараженных коронавирусом человек. Из инфекционных стационаров выписали 32 пациента. Состояние всех заболевших преимущественно стабильное. 10 человек находятся в палате реанимации и интенсивной терапии. Шестеро подключены к аппарату ИВЛ. Большинство тяжелых пациентов, по сообщению медиков - из Вятских Полян.

Министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев напомнил жителям региона о необходимости соблюдения предупредительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU