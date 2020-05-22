Коронавирус в Кирове: седьмая смерть от болезни
В Кировской области от коронавируса скончался еще один пациент. 63-летняя жительница Вятских Полян работала до болезни вахтой в Татарстане. У женщины были сопутствующие хронические заболевания, что осложнило течение болезни. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, пациентка скончалась в инфекционной больнице 22 мая в 04.30.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.
По состоянию на утро 22 мая в Кировской области зафиксировано:
- 1196 случаев заражения коронавирусом;
- 744 выздоровления;
- 7 случаев смерти.
За минувшие сутки в регионе выявили еще 30 зараженных коронавирусом человек. Из инфекционных стационаров выписали 32 пациента. Состояние всех заболевших преимущественно стабильное. 10 человек находятся в палате реанимации и интенсивной терапии. Шестеро подключены к аппарату ИВЛ. Большинство тяжелых пациентов, по сообщению медиков - из Вятских Полян.
Министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев напомнил жителям региона о необходимости соблюдения предупредительных мер.
ИСТОЧНИК KP.RU