2020-05-22T12:35:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировские выпускники будут сдавать ЕГЭ в конце июня

Минпросвещения РФ определил точную дату начала экзаменов
Карина Нагисова
Поделиться:
В регионе подготовят 70 пунктов сдачи ЕГЭ на базе школ.В регионе подготовят 70 пунктов сдачи ЕГЭ на базе школ.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Для кировских школьников определили дату проведения ЕГЭ - 29 июня. Такую дату назначил Минпросвещения РФ. Информацию сообщил президент РФ Владимир Путин во время совещания с главами регионов.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев отчитался по готовности к проведению государственных экзаменов. Так, в регионе организуют 70 пунктов проведения ЕГЭ на базе школ и четыре пункта на дому для детей-инвалидов. Каждый из кировских выпускников сможет подать документы и поступить на выбранную ранее специальность. Сделать это можно будет без личного присутствия, причем в несколько вузов сразу. Зачисление в университеты пройдет в августе.

Напомним, в текущем году сдавать ЕГЭ будут лишь те выпускники, которые собираются получать высшее образование. Для всех остальных одиннадцатиклассников экзамен отменяется, отметки им в аттестат выставят, ориентируясь на годовые оценки. ОГЭ для девятиклассников также отменен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Кирове: седьмая смерть от болезни
Кировским учителям доплатят за классное руководство
Кировские выпускники будут сдавать ЕГЭ в конце июня
В Кировской области супружеская пара погибла в пожаре
В субботу в Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей
Дело кировских свидетелей Иеговы ушло в суд
Кировский арбитражный суд вышел в онлайн
Кировчане покушали на 11,7 млрд рублей
Магазины и аптеки имеют право не обслуживать кировчан без маски
Дебатов не будет: их «проведение не предусмотрено законодательством»
Эксклюзивную премьеру концерта легендарной группы «ДДТ» и Юрия Шевчука представляют Wink и more.tv
Доигрался: кировчанин ответит перед судом за организацию азартных игр
Кировские семьи могут оформить выплату на детей от 3 до 16 лет
Хранение гигабайтов и защита от подписок: МегаФон запустил новые тарифы
Переезд в Нововятске временно закроют