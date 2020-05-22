Кировские выпускники будут сдавать ЕГЭ в конце июня

22 Май 2020 2020-05-22T12:35:56+03:00

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Для кировских школьников определили дату проведения ЕГЭ - 29 июня. Такую дату назначил Минпросвещения РФ. Информацию сообщил президент РФ Владимир Путин во время совещания с главами регионов.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев отчитался по готовности к проведению государственных экзаменов. Так, в регионе организуют 70 пунктов проведения ЕГЭ на базе школ и четыре пункта на дому для детей-инвалидов. Каждый из кировских выпускников сможет подать документы и поступить на выбранную ранее специальность. Сделать это можно будет без личного присутствия, причем в несколько вузов сразу. Зачисление в университеты пройдет в августе.

Напомним, в текущем году сдавать ЕГЭ будут лишь те выпускники, которые собираются получать высшее образование. Для всех остальных одиннадцатиклассников экзамен отменяется, отметки им в аттестат выставят, ориентируясь на годовые оценки. ОГЭ для девятиклассников также отменен.

ИСТОЧНИК KP.RU