2020-05-22T08:20:13+03:00
Общество

Кировский арбитражный суд вышел в онлайн

Виктор Карпов
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Арбитражный суд Кировской области во вторник, 19 мая, провел первое онлайн заседание. Процесс провела судья Светлана Фадеева. Слушание проходило по делу о взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию.

- Накануне истец представил в электронном виде все необходимые документы: паспорт, доверенность, диплом о юридическом образовании. Суд удовлетворил ходатайство о проведении онлайн-заседания, - рассказала Светлана Фадеева. - Никаких технических сбоев программа не выдала, процесс прошел в штатном режиме. Учитывая специальный режим допуска и пребывания в суде, установленный из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, это оптимальный вариант работы для всех: суд не выбивается из графика, стороны не рискуют здоровьем и, что называется, не тратят время и деньги. Думаю, онлайны останутся с нами и после изоляции.

В арбитражном суде рассказали: для того, чтобы воспользоваться услугой, надо за сутки до разбирательства заполнить согласие на проведение слушания в новом формате. Заседание проходит онлайн с авторизацией через портал «Мой арбитр». Сейчас на проведение таких слушаний подано 30 заявок. В режиме веб-конференции намерены работать стороны из Москвы, Саранска, Казани, Перми и других регионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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