Коронавирус в Кирове, последние новости на 22 мая 2020 года: число выздоровевших перевалило за 700 человек
Кировская область по-прежнему в зоне риска. За минувшие сутки в регионе выявили еще 70 человек, заразившихся новой инфекцией. В противовес им из стационаров выписались 25 человек.
Таким образом, по информации на 22 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:
- 1166 случаев заражения коронавирусом;
- 712 пациентов выздоровели;
- 6 человек умерли;
- 5177 кировчан, в том числе 676 детей, находятся на домашнем карантине;
- 1316 человек обследовались на коронавирус за минувшие сутки;
- 70113 человек прошли тест на инфекцию за весь период.
Наиболее острой эпидемиологическая обстановка сейчас является в Малмыжском, Вятскополянском и Уржумском районах. На эти территории области введенные недавно ослабления ограничений не распространяются, поскольку там сохраняется высокий прирост заболевших. Сегодня, 22 мая, в Вятских Полянах и в Уржуме пройдут выездные заседания оперштаба по предотвращению распространения коронавируса в Кировской области.
Детские лагеря в нашем регионе откроются с 1 июля 2020 года, если эпидемиологическая обстановка не ухудшится к тому времени. Руководитель областного Роспотребнадзора дала рекомендации по их открытию в этом году. Так, всех детей и персонал предлагается обследовать на коронавирус, каждый лагерь укомплектовать высококвалифицированными медиками и оснастить СИЗ и оборудованием для дезинфекции. Массовые мероприятия между учреждениями и родительские посещения решено исключить. Подготовку к открытию планируют завершить к 5 июня.
20 мая из Якутии в Киров вернулись 60 вахтовиков. По прибытии все они сразу сдали мазки на коронавирус. Сейчас им предстоит двухнедельный обязательный карантин. Проходить его вахтовики будут в обсерваторе на базе санатория «Солнечный» в Кирово-Чепецком районе.
Кировское управление Роспотребнадзора вынесло разъяснение: магазины и аптеки имеют право не обслуживать кировчан без маски. Так, согласно словам ведомства, требование носить СИЗ во времена введенного масочного режима считается обязательным и неукоснительным для соблюдения. Не нося маску в общественном месте, вы создаете угрозу для жизни и здоровья людей, а следовательно, совершаете преступление. Поэтому продавцы, вежливо отказавшись вас обслуживать, если вы пришли без маски, ничего не нарушают. Зато нарушаете вы, и в этом случае легко можете попасть на штраф суммой до 30 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU