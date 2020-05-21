2020-05-21T11:18:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: количество заболевших за сутки увеличилось на 70

В трех районах области сохраняется высокий прирост случаев заражения
Анастасия Трефилова
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Количество заболевших резко увеличилось едва ли не на сотню.Количество заболевших резко увеличилось едва ли не на сотню.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кировской области выявили за минувшие сутки 70 человек, зараженных коронавирусом. Число выписавшихся накануне из стационаром куда меньше - всего 25.

Таким образом, по информации на 21 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 1166 случаев заражения коронавирусом;

- 712 пациентов выздоровели;

- 6 человек умерли;

- 5177 кировчан, в том числе 676 детей, находятся на домашнем карантине;

- 1316 человек обследовались на коронавирус за минувшие сутки;

- 70113 человек прошли тест на инфекцию за весь период.

Из 70 новых заболевших 14 человек обнаружили в самом Кирове, остальные - в районах области. Так, на сегодняшний день наибольший прирост по случаям заражений в Малмыжском и Вятскополянском районах - 17 и 13 человек соответственно. За весь период в Малмыжском районе выявили 58 инфицированных коронавирусом, в Вятскополянском - 126, в Уржумском - 83. На этих территориях режим самоизоляции сохраняется по всей строгости. Ослабления ограничений, вступившие в силу по всей области, этих районов не касаются.

Завтра, 21 мая, в Вятских Полянах и Уржуме пройдут выездные заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. Эпидемиологическая ситуация в неблагополучном районе находится на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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