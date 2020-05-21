В Кировской области детские лагеря могут открыть с 1 июля

21 Май 2020 2020-05-21T09:51:07+03:00

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Основная подготовка к открытию детских лагерей будет завершена к 5 июня. Но из-за эпидемиологической обстановки в регионе начало летней оздоровительной компании решено перенести на 1 июля 2020 года. Руководитель Управления Роспотребнадзора Елизавета Белоусова надеется, что к этой дате Кировская область выйдет на третий этап снятия ограничительных мер.

На заседании правительства Елизавета Белоусова дала новые рекомендации по открытию лагерей в текущем году: «необходимо обследовать всех детей и персонал на наличие новой коронавирусной инфекции, укомплектовать каждый лагерь высококвалифицированными медицинскими работниками, а также оборудованием для дезинфекции, средствами индивидуальной защиты, исключить межлагерные массовые мероприятия и посещения родителей».

Сейчас региональный Минздрав разрабатывает порядок проведения тестирования на коронавирус.

Ранее министр образования Кировской области Ольга Рысева сообщила, что ребят будут принимать лишь при наличии справки о эпидокружении - были ли в нем контактные, болевшие и так далее. Такие же требования предъявят всему персоналу лагеря.

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ИСТОЧНИК KP.RU