60 кировчан, вернувшихся из Якутии, отправили на карантин

21 Май 2020 2020-05-21T10:45:44+03:00

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В Кировскую область вернулись вахтовики из Якутии. Трансфер, заявленный на 19 мая, состоялся на день позже, 20 мая, и 60 кировчан ступили на родную землю вчерашним вечером. Об этом сообщила группа «Коронавирус. Оперштаб Кировской области».

Привезли земляков в связи с тем, что в Якутии зафиксировали вспышку коронавируса. Как итог, на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, где трудились кировчане, объявили карантин, и вахтовиков вывезли домой. По прибытии мужчины сразу сдали мазки на коронавирус. В соответствии с постановлением кировского управления Роспотребнадзора их отправили на изоляцию в обсерватор на базе санатория «Солнечный» в Кирово-Чепецком районе. Отдыхать они там будут две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU