2020-05-21T10:45:44+03:00
Коронавирус Covid-19

60 кировчан, вернувшихся из Якутии, отправили на карантин

Две недели вахтовики будут находиться на изоляции в «Солнечном»
Маргарита Акагиева
Поделиться:
Прибывших вахтовиков доставили в обсерватор в Кирово-Чепецком районе. Фото: vk.com/coronavirus43Прибывших вахтовиков доставили в обсерватор в Кирово-Чепецком районе. Фото: vk.com/coronavirus43
Изменить размер текста:

В Кировскую область вернулись вахтовики из Якутии. Трансфер, заявленный на 19 мая, состоялся на день позже, 20 мая, и 60 кировчан ступили на родную землю вчерашним вечером. Об этом сообщила группа «Коронавирус. Оперштаб Кировской области».

Привезли земляков в связи с тем, что в Якутии зафиксировали вспышку коронавируса. Как итог, на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, где трудились кировчане, объявили карантин, и вахтовиков вывезли домой. По прибытии мужчины сразу сдали мазки на коронавирус. В соответствии с постановлением кировского управления Роспотребнадзора их отправили на изоляцию в обсерватор на базе санатория «Солнечный» в Кирово-Чепецком районе. Отдыхать они там будут две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный водитель-бесправник устроил ДТП на трассе в Кировской области
Коронавирус в Кирове: количество заболевших за сутки увеличилось на 70
В Кировской области временно ограничат продажу алкоголя
60 кировчан, вернувшихся из Якутии, отправили на карантин
В Кировской области детские лагеря могут открыть с 1 июля
«Я вас слезно прошу о помощи»: в Кирове 80 приютских собак практически остались без еды
В Кировской области планируют ввести налог для самозанятых
Житель Даровского района поджег дом, который обокрал, чтобы замести следы
В Кировской области создали Фонд для защиты прав дольщиков
Любовь дороже денег: кировчанин отдал 43 тысячи рублей за несуществующую девушку по вызову
В Кировской области на 21 мая объявили метеопредупреждение
Кировчане могут подать заявление на выплату за ребенка от трех до семи лет
Прокуратура заставила «Вятавтодор» отремонтировать трассу в Сунском районе
Четырехлетнего ребенка из Якино нашли с помощью служебной собаки
Сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» пройдут дистанционное обучение по цифровой трансформации электросетевого комплекса
В Кирово-Чепецке из-под земли забил гейзер высотой в пять этажей
«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов и выручке на рынке ШПД для юридических лиц в рейтинге «ТМТ Консалтинг» по итогам 2019 года
В Кирове бесправник на мотоцикле устроил аварию
У берега Вятки нашли медицинские отходы
Ушел из жизни почетный гражданин Кирова Виленин Кремов