Магазины и аптеки имеют право не обслуживать кировчан без маски

21 Май 2020 2020-05-21T16:29:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Кировчан могут не пускать в магазины без маски. Такое разъяснение вынес региональный Роспотребнадзор, опираясь на информацию федерального ведомства. Разберем ситуацию очень кратко.

Коронавирусная инфекция считается опасной для жизни и здоровья людей, особенно учитывая ее пути распространения - воздушно-капельный и контактно-бытовой. Таким образом, ношение маски становится вопросом буквально жизни и смерти. Напомним, в Кировской области сейчас введен масочный режим, который игнорирует большинство населения. А между тем, по разъяснению Роспотребнадзора, установлен он во вполне законном порядке, постановлением правительства. Оно в данном случае является правовым актом, а требование носить маску - императивным предписанием. Обязательством, короче говоря. А если вы появляетесь без нее в общественном месте - подвергаете угрозе жизнь и здоровье других людей. Иными словами - совершаете преступление.

Поэтому, кировчане, если вы пришли в магазин/аптеку/в иное общественное место, чтобы что-то купить, а вас вежливо отказались обслуживать - знайте, ваши права покупателя не ущемлены на юридическом уровне, а продавцы ничего не нарушили. А вот вы - как раз-таки. И по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ вас вполне можно привлечь к ответственности. К слову, санкция - штраф в размере до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU