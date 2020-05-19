2020-05-18T23:37:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 19 мая 2020 года: почти 600 пациентов выздоровели

Мы узнали последние новости о ситуации с коронавирусом в Кирове на сегодня, 19 мая
Анастасия РОМАНОВА
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Кировчане, которые не соблюдают масочный режим, нарушают статью 20.6.1 КоАП РФ. И за это можно заплатить штраф до 30 тысяч рублей.Кировчане, которые не соблюдают масочный режим, нарушают статью 20.6.1 КоАП РФ. И за это можно заплатить штраф до 30 тысяч рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Кировчане продолжают заражаться коронавирусом - в области выявили еще 12 случаев болезни. Выздоравливать, правда, тоже не перестают. Накануне из инфекционных стационаров выписали еще троих пациентов.

Таким образом, по информации на 19 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 1028 случаев заражения коронавирусом;

- 591 пациент выздоровел;

- 5 человек умерли;

- 4362 кировчанина, из них 528 детей, находятся на домашнем карантине;

- 13571 человек, в том числе 1546 детей, сняты с карантина за весь период;

- 1758 кировчан обследовались на коронавирус за минувшие сутки;

- более 66500 человек прошли тест на инфекцию за весь период;

- около 85000 исследований на болезнь проведено в регионе за весь период.

По сообщению регионального Минздрава, пациенты преимущественно находятся в удовлетворительном состоянии. Пятеро из них подключены к аппарату ИВЛ. Их состояние оценивают как тяжелое.

Коронавирус впервые выявили в Сунском районе. Таким образом, в нашем регионе болезнь затронула уже 35 районов и областной центр.

С 21 мая 2020 года в Кировской области наступит второй этап снятия ограничений. То, чего просили жители региона (в основном, конечно, все-таки жительницы), наконец случилось. Так, разрешают работу парикмахерских, салонов красоты, спа-салонов и фитнес-центров. Все они обязаны принимать посетителей только по предварительной записи и только при строжайшем соблюдении требований Роспотребнадзора. Персонал фитнес-центра, помимо прочего, обязан бесконтактно измерять температуру у своих клиентов, следить за соблюдением социальной дистанции и носить маски. К слову, все эти открытия никак не касаются Вятскополянского и Малмыжского районов. Они все еще ждут снятия ограничений.

К слову о масках. С 12 мая 2020 года в Кировской области ввели масочный режим. Кировчане, несмотря на требования, в основе своей его не соблюдают. А это, между прочим, нарушение статьи 20.6.1 КоАП РФ, и за это можно заплатить штраф до 30 тысяч рублей. В первую очередь, впрочем, полиция будет проводить разъяснительную работу. А решение о привлечении к ответственности будет приниматься в зависимости от обстоятельств.

С 14 мая в регионе стартовала программа по исследованию эффективности вакцины от полиомиелита против коронавируса. Сейчас область набирает 1500 добровольцев для ее запуска. Ими должны быть люди возраста от 18 до 65 лет, находящиеся в зоне риска - продавцы, врачи, волонтеры, соцработники и так далее. В числе добровольцев оказался и губернатор региона. За смелость кировчанам положено денежное вознаграждение в размере трех тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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