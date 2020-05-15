2020-05-15T16:21:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировский медуниверситет получит субсидию для изучения вакцины от коронавируса

Деньги выделит региональное министерство здравоохранения
Виктор Карпов
Поделиться:
В Кирове проведут тестирование вакцины.В Кирове проведут тестирование вакцины.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В 2020 году Кировский медицинский университет получит субсидию. Деньги пойдут на изучение эффективности вакцины от полиомиелита в качестве средства профилактики от коронавируса. Соответствующее постановление появилось на сайте областного правительства.

В документе отмечается, что субсидию выделит региональное министерство здравоохранения в «пределах лимитов бюджетных обязательств».

В начале мая текущего года стало известно, что в Кирове проведут тестирование вакцины. Добровольцами станут граждане от 18 до 65 лет, которые входят в группу риска по заболеваемости COVID-19.

- Мы проведем исследования и увидим, насколько стойко люди, получившие эту вакцину, будут относиться к возбудителю, - поделился ректор медуниверситета Лев Железнов. - Если из них никто не заболеет, то значит, у нас все получилось. Если кто-то заразится коронавирусом, и у него заболевание будет протекать легче, чем у тех, кто не был привит, то это тоже хороший результат.

Согласно документу добровольцы получат вознаграждение в размере 3000 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В кировских магазинах торгуют китайскими масками, присланными в качестве гуманитарной помощи
Кировские вахтовики продолжают возвращаться домой
Кировский медуниверситет получит субсидию для изучения вакцины от коронавируса
Что смотрели в майские праздники — новый рейтинг от видеосервиса Wink
Не носишь маску - плати деньги: кировчанам грозит штраф за нарушение масочного режима
Более 80 фактов хищения электрооборудования с энергообъектов пресекли с начала года специалисты блока безопасности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
Виртуальный ЦОД «Ростелекома» будет служить интересам безопасности российских дорог
Жительница Кировской области попала на «уголовку» за ложный донос об изнасиловании
Как снизить негативное воздействие на организм
Впереди планеты всей: Киров лидирует в списке городов с самым низким уровнем самоизоляции