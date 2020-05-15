Кировский медуниверситет получит субсидию для изучения вакцины от коронавируса

15 Май 2020 2020-05-15T16:21:54+03:00

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В 2020 году Кировский медицинский университет получит субсидию. Деньги пойдут на изучение эффективности вакцины от полиомиелита в качестве средства профилактики от коронавируса. Соответствующее постановление появилось на сайте областного правительства.

В документе отмечается, что субсидию выделит региональное министерство здравоохранения в «пределах лимитов бюджетных обязательств».

В начале мая текущего года стало известно, что в Кирове проведут тестирование вакцины. Добровольцами станут граждане от 18 до 65 лет, которые входят в группу риска по заболеваемости COVID-19.

- Мы проведем исследования и увидим, насколько стойко люди, получившие эту вакцину, будут относиться к возбудителю, - поделился ректор медуниверситета Лев Железнов. - Если из них никто не заболеет, то значит, у нас все получилось. Если кто-то заразится коронавирусом, и у него заболевание будет протекать легче, чем у тех, кто не был привит, то это тоже хороший результат.

Согласно документу добровольцы получат вознаграждение в размере 3000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU