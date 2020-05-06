2020-05-06T10:42:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кирове вакцину от полиомиелита будут использовать для защиты от коронавируса

Она будет тестироваться на добровольцах от 18 до 65 лет
Виктор Карпов
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Тестирование будет проходить на базе научно-образовательного центра «Биополис». Фото: kirovreg.ruТестирование будет проходить на базе научно-образовательного центра «Биополис». Фото: kirovreg.ru
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В Кирове исследуют эффективность вакцины от полиомиелита в качестве средства профилактики от коронавируса. Она будет тестироваться на добровольцах от 18 до 65 лет, которые входят в группу риска по заболеваемости COVID-19. Наблюдательная программа продлится два месяцев. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Кировской области.

Ректор Кировского медуниверситета Лев Железнов считает, что у вакцинированного человека выработается иммунитет к новому вирусу, так как белковые составы COVID-19 и полиомиелита достаточно похожи - до 60%.

-Мы проведем исследования и увидим, насколько стойко люди, получившие эту вакцину, будут относиться к возбудителю, - поделился Лев Железнов. - Если из них никто не заболеет, то значит, у нас все получилось. Если кто-то заразится коронавирусом, и у него заболевание будет протекать легче, чем у тех, кто не был привит, то это тоже хороший результат.

Вакцина повышает общий неспецифический иммунитет человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцина повышает общий неспецифический иммунитет человекаФото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас нет никаких данных, как именно будет реагировать наш организм на введение живой вакцины.

-Конечно, живая вакцина, что БЦЖ от туберкулеза, что против полиомиелита, определенным образом стимулирует, подстегивает врожденный иммунитет, - рассказал кандидат медицинских наук Николай Крючков. - Но, к сожалению, пока нет доказательств, что изменения, происходящие с нашей иммунной системой после вакцинирования, могут защитить от заражения коронавирусом SARS-COV-2 или обеспечить более легкое течение заболевания COVID-19.

Однако специалисты отмечают, что вакцина может сработать, повышая общий неспецифический иммунитет человека. Такая теория имеет под собой научные обоснования. Но нужны клинические исследования, которые и пройдут в Кировской области.

Как подчеркнул генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов, еще в 70-е годы прошлого столетия в России проводились исследования по возможностям полиомиелитной вакцины. Уже тогда было доказано, что живая вакцина активирует врожденный иммунитет.

Тестирование будет проходить на базе научно-образовательного центра «Биополис» совместно с институтом имени Чумакова. Напомним, что научный кластер появился в Кировской области в 2019 году. Он создан для развития биотехнологических и иммунобиологических технологий.

СПРАВКА «КП»

Вакцина от полиомиелита применяется уже очень давно и доказала свою эффективность. Впервые она начала применяться в 1950—1960-х годах. И сразу понизила заболеваемость по всему миру. Существует два типа вакцин: инактивированная Солка и живые вакцины Чумакова. В состав вакцин вместе с иммуногенными компонентами входят неомицин, стрептомицин и полимицин. Эти препараты не позволяют расти бактериям и стимулируют защитные силы организма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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