Указ главы региона: в области создадут научно-образовательный центр мирового уровня

СЕГОДНЯ 17:59 2019-10-23T17:59:42+03:00

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Сегодня губернатор Кировской области подписал указ о создании научно-образовательного центра мирового уровня «Биополис».

УЧАСТНИКИ:

- Курчатовский институт;

- Научный центр исследований им. М.П. Чумакова РАН;

- Российский фонд фундаментальных исследований;

- Кировский государственный медицинский университет;

- Вятская государственная сельскохозяйственная академия;

- Вятский государственный университет;

- Фармацевтическая компания «Нанолек»;

- Фармацевтическая компания «Инвак».

Созданию центра «Биополис» предшествовала масштабная подготовительная работа: подписан ряд соглашений между правительством Кировской области, федеральными учреждениями и предприятиями. Они направлены на повышение эффективности взаимодействия между органами исполнительной власти региона, крупным, средним и малым бизнесом, а также научно-образовательным сообществом. Все это направлено на привлечение в регион дополнительных инвестиций и повышение качества жизни населения.

– Для нас важно повышение конкурентоспособности экономики Кировской области посредством консолидации производственного, научно-образовательного и инновационного потенциала, реализации процессов импортозамещения и внедрения инноваций в сфере производства отечественной биотехнологической, биомедицинской и биофармацевтической продукции. И мы можем с уверенностью заявить, что Кировская область обозначает новый вектор развития в этом направлении, – подчеркнул Игорь Васильев.

РАЗВИТИЕ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА

Центр «Биополис» планируется разместить в Оричевском районе, что, безусловно, будет способствовать развитию муниципалитета, инфраструктуры, строительству жилья.

– Основными задачами «Биополиса» станет развитие биофармацевтической промышленности региона, расширение сотрудничества предприятий и организаций в рамках кластерной политики, увеличение числа клинических исследований и повышение их качества. Более глобальная задача – развитие отечественного рынка фармацевтических препаратов и повышение качества лечения пациентов, – рассказал первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Для решения поставленных задач планируется разработка полного цикла производства новых препаратов мирового уровня, в том числе профилактических вакцин, препаратов для лечения социально значимых заболеваний, также препаратов для использования в животноводстве и растениеводстве. Планируется подготовка и повышение квалификации научных, технологических и управленческих кадров.

ВАЖНО

Также по инициативе губернатора Игоря Васильева в области был зарегистрирован биотехнологический промышленный кластер биотехнологий, в состав которого вошли 17 предприятий. Ядром кластера стал БМК «Нанолек».

ИСТОЧНИК KP.RU