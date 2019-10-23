Указ главы региона: в области создадут научно-образовательный центр мирового уровня
Сегодня губернатор Кировской области подписал указ о создании научно-образовательного центра мирового уровня «Биополис».
УЧАСТНИКИ:
- Курчатовский институт;
- Научный центр исследований им. М.П. Чумакова РАН;
- Российский фонд фундаментальных исследований;
- Кировский государственный медицинский университет;
- Вятская государственная сельскохозяйственная академия;
- Вятский государственный университет;
- Фармацевтическая компания «Нанолек»;
- Фармацевтическая компания «Инвак».
Созданию центра «Биополис» предшествовала масштабная подготовительная работа: подписан ряд соглашений между правительством Кировской области, федеральными учреждениями и предприятиями. Они направлены на повышение эффективности взаимодействия между органами исполнительной власти региона, крупным, средним и малым бизнесом, а также научно-образовательным сообществом. Все это направлено на привлечение в регион дополнительных инвестиций и повышение качества жизни населения.
– Для нас важно повышение конкурентоспособности экономики Кировской области посредством консолидации производственного, научно-образовательного и инновационного потенциала, реализации процессов импортозамещения и внедрения инноваций в сфере производства отечественной биотехнологической, биомедицинской и биофармацевтической продукции. И мы можем с уверенностью заявить, что Кировская область обозначает новый вектор развития в этом направлении, – подчеркнул Игорь Васильев.
РАЗВИТИЕ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА
Центр «Биополис» планируется разместить в Оричевском районе, что, безусловно, будет способствовать развитию муниципалитета, инфраструктуры, строительству жилья.
– Основными задачами «Биополиса» станет развитие биофармацевтической промышленности региона, расширение сотрудничества предприятий и организаций в рамках кластерной политики, увеличение числа клинических исследований и повышение их качества. Более глобальная задача – развитие отечественного рынка фармацевтических препаратов и повышение качества лечения пациентов, – рассказал первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.
Для решения поставленных задач планируется разработка полного цикла производства новых препаратов мирового уровня, в том числе профилактических вакцин, препаратов для лечения социально значимых заболеваний, также препаратов для использования в животноводстве и растениеводстве. Планируется подготовка и повышение квалификации научных, технологических и управленческих кадров.
ВАЖНО
Также по инициативе губернатора Игоря Васильева в области был зарегистрирован биотехнологический промышленный кластер биотехнологий, в состав которого вошли 17 предприятий. Ядром кластера стал БМК «Нанолек».
ИСТОЧНИК KP.RU