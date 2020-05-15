Не носишь маску - плати деньги: кировчанам грозит штраф за нарушение масочного режима

15 Май 2020 2020-05-15T14:35:46+03:00

Горожане, халатно относящиеся к ограничению, могут расстаться с 30 тысячами рублей

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В Кировской области с 12 мая 2020 года введен масочный режим, при котором в общественных местах необходимо носить средства индивидуальный защиты. Нарушителей вполне может ждать довольно весомый штраф. Как прокомментировала «Комсомолке» пресс-служба регионального УМВД России, в данном случае действия полиции будут продиктованы статьей 20.6.1 КоАП РФ.

Данная статья звучит как «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Согласно ей, те, кто не носит маску в общественном месте, нарушают правила поведения при введении режима повышенной готовности. А именно он сейчас и действует в Кировской области.

Наказание за отсутствие маски в общественных местах - штраф:

- для физических лиц - от одной до 30 тысяч рублей;

- для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей;

- для индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 тысяч рублей;

- для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, в первую очередь полицейские будут проводить разъяснительную работу. Привлечение к ответственности будет зависеть от обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU