2020-05-18T17:00:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Кировской области испытает на себе эффективность вакцины от полиомиелита против COVID-19

Сейчас в регионе набирают добровольцев, в числе которых - его губернатор
Ася Сорина
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Глава региона вызвался быть добровольцем в испытаниях вакцины. Фото: kirovreg.ruГлава региона вызвался быть добровольцем в испытаниях вакцины. Фото: kirovreg.ru
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В Кировской области с 14 мая стартовала программа по исследованию эффективности вакцины от полиомиелита против коронавируса. Об этом рассказала пресс-служба правительства региона. Изучениями займется местный научно-образовательный центр мирового уровня «Биополис». Осуществлять программу будут на базе Кировского государственного медицинского университета (КГМУ).

«Фишка» вакцины от полиомиелита заключается в том, что она активирует врожденный неспецифический иммунитет и стимулирует защитные силы организма. Применяется она уже очень давно и на деле доказала свою эффективность. Специалисты ожидают, что привитый вакциной человек будет более защищен от коронавируса.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ ДОБРОВОЛЬЦЫ

Для исследований необходимо привлечь 1500 добровольцев. Все они должны быть здоровыми людьми в возрасте от 18 до 65 лет, находящимися в группе риска - врачи, волонтеры, соцработники, продавцы в магазинах - словом, люди, которые ежедневно подвергаются возможности заражения. Именно на их защиту направлены эти исследования. Кроме того, за смелость кировчанам положена денежная выплата в размере трех тысяч рублей.

Известно, что в программе участие примет и губернатор области Игорь Васильев - в качестве добровольца. На момент ее начала он прошел собеседование и заполнил необходимые документы. Позднее ему сообщат о точном времени проведения вакцинации.

Изучениями займется местный научно-образовательный центр мирового уровня «Биополис». Фото: kirovreg.ru

Изучениями займется местный научно-образовательный центр мирового уровня «Биополис». Фото: kirovreg.ru

МЫ - ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ?

По словам главы региона, он рад, что история кировского научно-образовательного центра начинается с такого серьезного и большого дела - в буквальном смысле мирового уровня.

И это не преувеличение. В июле США будут проводить аналогичные исследования и, если Кировской области удастся начать работу ранее запланированного, то к нам в гости можно будет пригласить зарубежных коллег. По словам гендиректора Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Айдара Ишмухаметова, накануне он общался с коллегами из Америки на эту тему. Зарубежные исследователи желают нам успехов и готовы приехать, как только это будет возможно технически.

По словам первого зампреда правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, регион полностью готов к реализации программы. За всеми участвующими в ней организуют тщательное медицинское наблюдение. Если работа кировских ученых увенчается успехом, то эту практику вслед за нами подхватит вся Россия.

Для того, чтобы принять добровольное участие в программе, необходимо позвонить в колл-центр КГМУ по телефонам: +79123672647; + 79123750293.

ИСТОЧНИК KP.RU

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