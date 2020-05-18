Коронавирус в Кирове: пятеро пациентов на аппарате ИВЛ
На утро 18 мая в Кировской области зарегистрировали еще 12 случаев заболевания коронавирусом. Взамен им из инфекционных стационаров накануне выписали еще троих человек.
Таким образом, по информации на 18 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:
- 1028 случаев заражения коронавирусом;
- 591 пациент выздоровел;
- 5 человек умерли;
- 4362 кировчан, из них 528 ребенок, находятся на домашнем карантине;
- 13571 человек, в том числе 1546 детей, сняты с карантина за весь период.
Состояние пациентов оценивается преимущественно как удовлетворительное. Пятеро человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
За минувшие сутки на коронавирус обследовались 1758 кировчан. За весь же период наблюдения болезни в регионе провели свыше 85000 исследований и протестировали более 66500 человек.
Инфекцию впервые зарегистрировали в Сунском районе Кировской области. Таким образом, на сегодняшний день болезнь выявили в 35 районах региона.
Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru
ИСТОЧНИК KP.RU