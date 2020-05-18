Коронавирус в Кирове: пятеро пациентов на аппарате ИВЛ

18 Май 2020 2020-05-18T11:33:10+03:00

Всем пациентам оказывают необходимую помощь и лечение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На утро 18 мая в Кировской области зарегистрировали еще 12 случаев заболевания коронавирусом. Взамен им из инфекционных стационаров накануне выписали еще троих человек.

Таким образом, по информации на 18 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 1028 случаев заражения коронавирусом;

- 591 пациент выздоровел;

- 5 человек умерли;

- 4362 кировчан, из них 528 ребенок, находятся на домашнем карантине;

- 13571 человек, в том числе 1546 детей, сняты с карантина за весь период.

Состояние пациентов оценивается преимущественно как удовлетворительное. Пятеро человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

За минувшие сутки на коронавирус обследовались 1758 кировчан. За весь же период наблюдения болезни в регионе провели свыше 85000 исследований и протестировали более 66500 человек.

Инфекцию впервые зарегистрировали в Сунском районе Кировской области. Таким образом, на сегодняшний день болезнь выявили в 35 районах региона.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

ИСТОЧНИК KP.RU