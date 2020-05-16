Коронавирус в Кирове, последние новости на 16 мая 2020 года: число случаев заражения приближается к тысяче

В Кировской области обнаружили еще 33 человека с диагнозом «коронавирус». Так, впервые зарегистрировали инфекцию в Тужинском районе. Однако победившие болезнь не отстают - накануне из инфекционных стационаров выписали сразу 51 пациента.

Таким образом, по информации на 16 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 977 случая заражения коронавирусом;

- 503 пациента выздоровели;

- 5 человек умерли;

- 4770 кировчан, из них 557 детей, находятся на домашнем карантине;

- 12441 человек, в том числе 1408 детей, сняты с карантина за весь период;

- более 1600 исследований на коронавирус провели за минувшие сутки;

- более 1189 кировчан прошли обследование на инфекцию за прошедшие 24 часа;

- 61592 человека прошли тест на коронавирус за весь период.

Состояние пациентов, по сообщению врачей, преимущественно удовлетворительное. Однако троих заболевших пришлось перевести на аппарат ИВЛ.

По данным Центра политической конъюнктуры, Киров - один из лидеров по снижению индекса самоизоляции. Среди городов с населением от 500 тысяч до одного миллиона жителей он и вовсе стоит на первом месте.

Нарушителям масочного режима, установленного в Кировской области с 12 мая 2020 года, вполне может грозить штраф. Так, те, кто появляются в общественных местах без средств индивидуальной защиты органов дыхания, нарушают статью 20.6.1 КоАП РФ. Санкция - штраф в размере от одной до 30 тысяч рублей для физических лиц. Однако стоит уточнить, что полицейские в первую очередь проведут с нарушителями разъяснительную беседу. Решение о привлечении к ответственности будет зависеть от обстоятельств.

При этом, в область продолжают возвращаться кировчане, работавшие в других регионах. Так, на 16 и 18 мая назначены трансферы из Якутии в Киров. На Чаяндинском месторождении сейчас трудятся наши вахтовики, которые также хотят вернуться домой. Как только они приедут в Киров, за ними организуют медицинское наблюдение и возьмут анализ на коронавирус.

Для исследований эффективности вакцины от полиомиелита против коронавируса Кировскому медицинскому университету выделят субсидию из областного бюджета. Для ее тестирование уже набирают добровольцев, входящих в группу риска, в числе которых даже губернатор региона. За смелость кировчанам полагается денежная выплата в размере трех тысяч рублей.

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