Кировские вахтовики продолжают возвращаться домой

15 Май 2020 2020-05-15T16:42:55+03:00

Два трансфера на вывоз наших земляков уже назначены на майские дни

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Кировских вахтовиков собираются возвращать домой. Об этом рассказал губернатор региона Дарье Кислицыной, руководителю департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований. В одной из соцсетей прошел прямой эфир, во время которого Игорь Васильев сообщил о возвращении кировчан домой.

Так стало известно, что в Якутии, на Чаяндинском месторождении, сейчас находятся вахтовики - наши земляки. На вопрос о том, заберут ли их домой, глава региона незамедлительно ответил: непременно.

- Это люди, которые живут в Кировской области. Как мы можем сказать «Нет, вам нельзя домой»? У них тут дети, семьи. Подрядчик организовывает для них специальный транспорт. Если они захотят, они вернутся, - заявил Васильев.

Трансферы назначены ориентировочно на 16 и 18 мая 2020 года. По прибытии домой за кировчанами организуют медицинское наблюдение и возьмут анализы на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU