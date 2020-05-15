Кировские вахтовики продолжают возвращаться домой
Кировских вахтовиков собираются возвращать домой. Об этом рассказал губернатор региона Дарье Кислицыной, руководителю департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований. В одной из соцсетей прошел прямой эфир, во время которого Игорь Васильев сообщил о возвращении кировчан домой.
Так стало известно, что в Якутии, на Чаяндинском месторождении, сейчас находятся вахтовики - наши земляки. На вопрос о том, заберут ли их домой, глава региона незамедлительно ответил: непременно.
- Это люди, которые живут в Кировской области. Как мы можем сказать «Нет, вам нельзя домой»? У них тут дети, семьи. Подрядчик организовывает для них специальный транспорт. Если они захотят, они вернутся, - заявил Васильев.
Трансферы назначены ориентировочно на 16 и 18 мая 2020 года. По прибытии домой за кировчанами организуют медицинское наблюдение и возьмут анализы на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU