2020-05-15T16:42:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировские вахтовики продолжают возвращаться домой

Два трансфера на вывоз наших земляков уже назначены на майские дни
Карина Нагисова
Поделиться:
Ориентировочно 16 и 18 мая кировчане вернутся на родную землю.Ориентировочно 16 и 18 мая кировчане вернутся на родную землю.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Кировских вахтовиков собираются возвращать домой. Об этом рассказал губернатор региона Дарье Кислицыной, руководителю департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований. В одной из соцсетей прошел прямой эфир, во время которого Игорь Васильев сообщил о возвращении кировчан домой.

Так стало известно, что в Якутии, на Чаяндинском месторождении, сейчас находятся вахтовики - наши земляки. На вопрос о том, заберут ли их домой, глава региона незамедлительно ответил: непременно.

- Это люди, которые живут в Кировской области. Как мы можем сказать «Нет, вам нельзя домой»? У них тут дети, семьи. Подрядчик организовывает для них специальный транспорт. Если они захотят, они вернутся, - заявил Васильев.

Трансферы назначены ориентировочно на 16 и 18 мая 2020 года. По прибытии домой за кировчанами организуют медицинское наблюдение и возьмут анализы на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В кировских магазинах торгуют китайскими масками, присланными в качестве гуманитарной помощи
Кировские вахтовики продолжают возвращаться домой
Кировский медуниверситет получит субсидию для изучения вакцины от коронавируса
Что смотрели в майские праздники — новый рейтинг от видеосервиса Wink
Не носишь маску - плати деньги: кировчанам грозит штраф за нарушение масочного режима
Более 80 фактов хищения электрооборудования с энергообъектов пресекли с начала года специалисты блока безопасности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
Виртуальный ЦОД «Ростелекома» будет служить интересам безопасности российских дорог
Жительница Кировской области попала на «уголовку» за ложный донос об изнасиловании
Как снизить негативное воздействие на организм
Впереди планеты всей: Киров лидирует в списке городов с самым низким уровнем самоизоляции