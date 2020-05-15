2020-05-15T12:02:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Впереди планеты всей: Киров лидирует в списке городов с самым низким уровнем самоизоляции

Среди областных центров с населением от 500 тысяч до миллиона мы заняли первое место
Анастасия Трефилова
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Киров лидирует среди городов с численностью населения от 500 тысяч до миллиона по снижению самоизоляции.Киров лидирует среди городов с численностью населения от 500 тысяч до миллиона по снижению самоизоляции.Фото: Артем КИЛЬКИН
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После объявления окончания нерабочих дней в стране субъекты страны начали постепенно убирать ограничения для своего населения. Радостные жители восприняли это как конец самоизоляции и рванули на улицу. Киров в определенном сегменте опередил всех.

Так, согласно исследованию Центра политической конъюктуры (ЦПК), наш родной край лидирует среди городов с численностью населения от 500 тысяч до миллиона. Уровень снижения индекса самоизоляции составил 0,75 - заслуженное первое место. Жаль, что не в том ключе, в каком хотелось бы.

Уровень снижения индекса самоизоляции составил 0,75. Фото: cpkr.ru

Уровень снижения индекса самоизоляции составил 0,75. Фото: cpkr.ru

Населению не устают напоминать о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Выход из карантина, пусть и постепенный, не означает конец эпидемии. Так, губернатор региона, обращаясь к жителям области с сообщением о поэтапном снятии ограничений, просил беречь себя и своих близких, продолжая соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

- Насколько быстро будет проходить поэтапное снятие ограничительных мер в Кировской области, сегодня зависит от каждого из нас. Чем меньше будет прирост заболевших, тем больше предприятий и организаций смогут возобновить свою работу. Поэтому призываю всех жителей Кировской области ответственно отнестись к рекомендациям, разработанным Роспотребнадзором и министерством здравоохранения, - подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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