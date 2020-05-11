Ослабление режима самоизоляции в Кирове: как изменится жизнь города с 12 мая 2020 года

В Кировской области по-прежнему действует режим повышенной готовности. Однако в связи с решением президента РФ об окончании нерабочих дней в стране с 12 мая текущего года ограничительные меры в России будут постепенно сниматься, в том числе и в нашем регионе.

КУДА МОЖНО СХОДИТЬ УЖЕ ЗАВТРА

Напомним, что на днях главный санитарный врач РФ подписала документ, определяющий показатели поэтапного снятия ограничений. На первом этапе - возобновление работы сферы услуг и торговли непродовольственными товарами с условием строгого соблюдения правил работы и санитарных норм.

Итак, что разрешено с 12 мая 2020 года:

- работа непродовольственных магазинов - с учетом того, что площадь их торговых залов не превышает 400 квадратных метров и у них есть отдельный вход. Кроме того, количество посетителей должно быть ограничено;

- работа открытых рынков;

- прогулки и занятия спортом на свежем воздухе - при соблюдении социальной дистанции и других мер профилактики распространения инфекции.

Следует отметить, что посещение мест массовых скоплений людей по-прежнему запрещено.

Такой режим в Кировской области продлится до 19 мая 2020 года.

С 12 мая смогут открыться небольшие магазины непродовольственных товаров.Фото: Иван МАКЕЕВ

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Если динамика заболевания останется положительной с 19 по 26 мая, то в регионе смогут открыться магазины непродовольственных товаров площадью 800 квадратных метров. Возможно, также возобновят работу отдельные образовательные организации. И еще через неделю правительство региона будет обсуждать переход на третий этап - возможность работы всех предприятий сферы услуг и торговли, общепита, образовательных учреждений и гостиниц. Разумеется, при условии соблюдения социального дистанцирования.

МОЖНО БОЛЬШЕ НЕ НОСИТЬ МАСКУ?

В транспорте, на предприятиях и в общественных местах, по словам главы региона, необходимо сохранять меры профилактики и «масочный режим». Также режим самоизоляции сохраняется для кировчан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

- Призываю всех жителей Кировской области ответственно отнестись к рекомендациям, разработанным Роспотребнадзором и министерством здравоохранения. Берегите себя и своих близких! - подчеркнул напоследок Игорь Васильев.