2020-05-11T18:13:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Ослабление режима самоизоляции в Кирове: как изменится жизнь города с 12 мая 2020 года

Рассказываем, как будет проходить снятие ограничительных мер
Анастасия Трефилова
Поделиться:
Кировчане все еще обязаны соблюдать масочный режим в общественных местах.Кировчане все еще обязаны соблюдать масочный режим в общественных местах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Кировской области по-прежнему действует режим повышенной готовности. Однако в связи с решением президента РФ об окончании нерабочих дней в стране с 12 мая текущего года ограничительные меры в России будут постепенно сниматься, в том числе и в нашем регионе.

КУДА МОЖНО СХОДИТЬ УЖЕ ЗАВТРА

Напомним, что на днях главный санитарный врач РФ подписала документ, определяющий показатели поэтапного снятия ограничений. На первом этапе - возобновление работы сферы услуг и торговли непродовольственными товарами с условием строгого соблюдения правил работы и санитарных норм.

Итак, что разрешено с 12 мая 2020 года:

- работа непродовольственных магазинов - с учетом того, что площадь их торговых залов не превышает 400 квадратных метров и у них есть отдельный вход. Кроме того, количество посетителей должно быть ограничено;

- работа открытых рынков;

- прогулки и занятия спортом на свежем воздухе - при соблюдении социальной дистанции и других мер профилактики распространения инфекции.

Следует отметить, что посещение мест массовых скоплений людей по-прежнему запрещено.

Такой режим в Кировской области продлится до 19 мая 2020 года.

С 12 мая смогут открыться небольшие магазины непродовольственных товаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 12 мая смогут открыться небольшие магазины непродовольственных товаров.Фото: Иван МАКЕЕВ

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Если динамика заболевания останется положительной с 19 по 26 мая, то в регионе смогут открыться магазины непродовольственных товаров площадью 800 квадратных метров. Возможно, также возобновят работу отдельные образовательные организации. И еще через неделю правительство региона будет обсуждать переход на третий этап - возможность работы всех предприятий сферы услуг и торговли, общепита, образовательных учреждений и гостиниц. Разумеется, при условии соблюдения социального дистанцирования.

МОЖНО БОЛЬШЕ НЕ НОСИТЬ МАСКУ?

В транспорте, на предприятиях и в общественных местах, по словам главы региона, необходимо сохранять меры профилактики и «масочный режим». Также режим самоизоляции сохраняется для кировчан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

- Призываю всех жителей Кировской области ответственно отнестись к рекомендациям, разработанным Роспотребнадзором и министерством здравоохранения. Берегите себя и своих близких! - подчеркнул напоследок Игорь Васильев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мне сказали: голод – ваша проблема»: музыкант из Петербурга оказался заперт в индийском отеле из-за коронавируса
По словам Степана Христанова, за просьбу принести лекарства владелец отеля угрожал ему палкой, а в ответ на попытку выйти из номера силой затолкал обратно и повредил колено
Новости 24
Песни, концерты и огромные открытки на асфальте: как прошел День Победы в Кирове
Кировские коммунисты установили памятник Сталину в честь 75-летия Великой Победы
Сезон дождей: погода на рабочую неделю в Кировской области
Кировские врачи, помогающие больным с коронавирусом, получат 122 миллиона рублей
Коронавирус в Кирове: почти 900 случаев заражения
Снятие карантина в Кировской области пройдет в три этапа
В Кирове из аварийного 170-летнего дома не может съехать инвалид-колясочница
Кировскую область ждут заморозки после 13 мая
Коронавирус в Кировской области: общее количество зараженных превысило 850 человек
75 лет Победы: как прошли праздничные мероприятия в Кирове
Жители Кировской области наблюдали уникальное природное явление
75 лет Победы: в Кирове отремонтируют дороги
Сотрудники ФСБ арестовали руководителя офиса энергетической компании
75-лет Победы: в Кирове росгвардейцы провели военные парады под окнами ветеранов
Из-за нового торгового центра в Кирове перенесут автобусную остановку
Известны сроки окончания учебного года в Кировской области
75-лет Победы: кировчане создали стрит-арт открытки к 9 Мая
Коронавирус в Кирове: 45 новых случаев заражения
75-лет Победы: где посмотреть праздничную онлайн программу в Кирове
Прокуратура заинтересовалась КПАТ из-за сокращения автобусных маршрутов
28 участков кировских дорог должны отремонтировать на этой неделе
За неделю мошенники похитители 3,5 миллиона рублей у жителей Кировской области
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» благоустроил площадку у памятника маршалу Коневу в г. Кирове и обеспечил праздничную подсветку мемориала
В Киров привезли около 300 килограммов зараженных киви
«Музыка мира» в видеосервисе Wink — более 100 музыкантов в режиме изоляции исполнят Ленинградскую симфонию Шостаковича
В Кировской области построят 6 новых детских садов
Кировский малый и средний бизнес получит пять миллионов рублей
В пожаре в деревне Климковка Белохолуницкого района погиб мужчина