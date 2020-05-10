2020-05-09T19:25:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 10 мая 2020 года: число выздоровевших скоро превысит 250 человек

Мы узнали последние новости о ситуации с коронавирусом в Кирове на сегодня, 10 мая
Олег ЛЯЛИН
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В Кировской области 2800 провели за последние сутки.В Кировской области 2800 провели за последние сутки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировской области зафиксировали еще 45 случаев заражения новым вирусом. В то же время, число людей, победивших болезнь, тоже растет - из инфекционных стационаров выписали сразу 48 человек.

Таким образом, по информации на 9 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 826 случаев заражения коронавирусом;

- 236 пациентов выздоровели;

- 4 человека умерли;

- 5546 кировчан, из них 600 детей, находятся на домашнем карантине;

- 2800 исследований на коронавирус провели в регионе за последние сутки;

- 2245 кировчан прошли тест на инфекцию за минувшие сутки.

Состояние пациентов, находящихся в региональных инфекционных стационарах, врачи оценивают в большинстве случаем как удовлетворительное. Заболевших, нуждающихся в подключению к аппарату ИВЛ, сейчас нет. Всем находящимся на лечении оказывают необходимую медицинскую помощь.

В инфекционном стационаре на базе Кировской областной психиатрической больницы им. Бехтерева развернули еще 100 коек для заболевших коронавирусом. Напомним, что, помимо вышеуказанного, в регионе сейчас действует еще три госпиталя для зараженных: на базе Кировской инфекционной больницы, местного кожвендиспансера и одного из корпусов Талицкого детского санатория.

По сообщению регионального Минздрава, большинство зараженных коронавирусом кировчан - мужчины. Их количество - 61% от общего числа заболевших.

В общественных местах города собираются поставить дезинфицирующие кабины для жителей. Первым обладателем такого приспособления стал кировский Дом ветеранов. Кабина полностью автоматизирована и оснащена датчиками движения. За четыре-пять секунд она распыляет антисептический раствор во весь рост человека. Кроме того, в ней можно будет отдельно, более тщательно, обработать руки и мобильный телефон в специальном отсеке.

В связи с ослаблением ограничительных мер для ряда предприятий в Кировской области могут ввести так называемый «масочный режим». Его суть - в обязательном ношении средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте.

Тем временем, кировские предприниматели, пострадавшие от коронавируса, продолжают выходить на одиночные пикеты. 8 мая к зданию правительства области вышел бастовать директор одного из салонов красоты с требованием разрешить работать компаниям из этой сферы. Напомним, что это уже второй такой случай протеста - первой ласточкой стал гендиректор сети местных парикмахерских.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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