Коронавирус в Кирове, последние новости на 26 апреля 2020 года: из больницы выписаны еще два человека

По состоянию на 26 апреля в Кировской области зарегистрировано:

- 397 случаев заражения коронавирусом;

- 37 случаев выздоровления;

- 3 случая смерти;

- 4535 взрослых кировчан и 483 ребенка находятся на домашнем карантине;

- 2223 исследований на коронавирус проведено за минувшие сутки;

- 1768 кировчан обследованы на инфекцию за минувшие сутки;

- 36247 кировчанина всего в регионе прошли тест на коронавирус.

В регионе зафиксировали 48 новых случаев заражения коронавирусом. Резкий подъем числа заболевших обусловлен возвращением домой кировчан из других регионов - вахтовиков и трудовых мигрантов. Результаты анализов (к слову, их больше не отправляют на подтверждение в референтную лабораторию) больших групп людей приходят единовременно.

Состояние большинства пациентов средней степени тяжести, три пациента находятся в реанимации. Все они получают необходимое лечение.

Показатель заболеваемости коронавирусом в нашем регионе ниже, чем по всей стране, аж на 16%. Такие цифры сообщил областной Роспотребнадзор. На 100 тысяч здоровых человек у нас приходится всего 31 зараженный, что ниже среднего показателя по России.

При этом в кировских пабликах продолжают распространяться фейковые новости. Так, житель Котельнича сообщил, что никакого коронавируса нет, а им власти прикрывают внедрение нового мирового порядка и чипируют население, маскируя это вакцинацией. Молодой человек попал на штраф за распространение фейков.

Еще одна недостоверная информация разошлась про закрытие цеха на «Авитеке» - мол, там обнаружили аж 16 зараженных коронавирусом. Сообщение быстро опровергли: зараженные были, но в количестве всего одного человека, да и тот не контактировал ни с кем из коллег, а сейчас лечится в одной из городских больниц.

Систему цифровых пропусков в нашем регионе внедрять не будут. Среди 21 субъекта РФ, подавшего заявку на введение электронных пропусков, Кировской области нет. И, по заверению властей, не будет.

17 кировчан, вернувшихся из-за границы, ждут возвращения домой. Сейчас они находятся в обсервационном центре в Казани. Трансфер для их возвращения в Киров запланирован на понедельник.

Власти просят кировчан соблюдать режим самоизоляции, особенно людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте