Кировчанин сообщил в соцсетях про чипирование населения и влетел на штраф

24 Апр 2020 2020-04-24T14:02:09+03:00

Котельничанин решил, что за шутки в интернете ему ничего не будет. Фото: pixabay.com

Это уже второй случай привлечения жителя области за распространение фейков в соцсети

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Кировчане, сходя с ума от скуки на самоизоляции, продолжают соревноваться в остроумии. Не успели рассмотреть дело об одном фейке, как уже подъехало второе. По информации областного УМВД, молодой человек, житель Котельнича, решил поразвлекаться, с авторитетным видом распространяя в интернете очередной фейк.

Так, в одном из крупных кировских пабликов наш «герой» сообщил, что никакого этого вашего коронавируса не существует, а на самом деле, цитата, «проводится специальная операция по установления нового мирового порядка, в ходе которой населению под видом вакцинации будут устанавливаться электронные чипы». Ну и, естественно, за ним тут же выехали. Полиции котельничанин тут же признался, что эту чушь он выдумал и на этот счет никаких достоверных сведений у него нет. Что, собственно, и требовалось доказать.

На молодого человека составили протокол об административном правонарушении. Напомним, за распространение в интернете фейков можно расстаться со своими кровными, причем вполне немалой суммой - до 100 тысяч рублей.

Материал по делу направлен в районный суд. Напомним, что это уже второй такой случай в Кировской области с начала карантина. В случае обоих шутников решение примут судьи.

ИСТОЧНИК KP.RU