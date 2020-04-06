2020-04-06T18:14:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировчанин, распространивший фейк о коронавирусе, заплатит штраф в размере до ста тысяч рублей

За ложную информацию, выложенную в соцсетях, ему придется расстаться с деньгами
Анастасия РОМАНОВА
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На молодого человека составили протокол об административном нарушении. Фото: скриншот с видео 43.мвд.рфНа молодого человека составили протокол об административном нарушении. Фото: скриншот с видео 43.мвд.рф
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Молодой кировчанин распространял в соцсетях фейки о коронавирусе и попал на штраф. Об этом сообщает областное УМВД России.

В одном из крупных городских пабликов в соцсетях появился пост с сообщением: реальное число заболевших коронавирусом в Кировской области намного выше, чем нам сообщают. В общем, власти скрывают и так далее. Анонимного шутника быстро вычислили - им оказался молодой кировчанин. В полиции он сразу раскаялся и сообщил, что не осознавал всех последствий своей шутки. Да-да, свой пост он назвал именно шуткой. Зато теперь ему станет не до смеха.

Полицейские составили на кировчанина протокол об административном нарушении. Теперь ему грозит штраф в размере до ста тысяч рублей. Материалы дела уже передали в суд. Также с молодым человеком провели разъяснительную беседу и, по словам пресс-службы УМВД, он осознал недопустимость таких шуток и раскаялся в содеянном. Еще бы «не», когда результаты твоих забав очень больно бьют по твоему же карману. Быть может, этот случай урезонит других любителей так же «смешно» пошутить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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