2020-04-24T07:56:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Показатель заболеваемости коронавирусом у кировчан на 16% ниже среднего по стране

Такие цифры привела руководитель регионального Роспотребнадзора
Анастасия РОМАНОВА
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В нашем регионе проведено уже 32315 исследований на коронавирус.В нашем регионе проведено уже 32315 исследований на коронавирус.
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В Кировской области показатель заболеваемости коронавирусом ниже, чем в среднем по стране. Такую информацию передает региональный оперштаб.

По словам руководителя кировского управления Роспотребнадзора Елизаветы Белоусовой, в нашем регионе на 100 тысяч человек приходится 31 заболевший коронавирусом. А это на 16% ниже среднего показателя по стране. Напомним, что на 23 апреля в Кировской области зафиксировано 318 случаев заражения, причем 27 пациентов из них уже выздоровели и выписались из больницы.

Сейчас в нашем регионе проведено 32315 исследований на коронавирус, обследовано 25776 человек. В наличии имеется 21 тысяча тест-систем. Всех возвращающихся в регион отслеживают и обследуют на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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