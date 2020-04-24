Показатель заболеваемости коронавирусом у кировчан на 16% ниже среднего по стране

24 Апр 2020 2020-04-24T07:56:23+03:00

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В Кировской области показатель заболеваемости коронавирусом ниже, чем в среднем по стране. Такую информацию передает региональный оперштаб.

По словам руководителя кировского управления Роспотребнадзора Елизаветы Белоусовой, в нашем регионе на 100 тысяч человек приходится 31 заболевший коронавирусом. А это на 16% ниже среднего показателя по стране. Напомним, что на 23 апреля в Кировской области зафиксировано 318 случаев заражения, причем 27 пациентов из них уже выздоровели и выписались из больницы.

Сейчас в нашем регионе проведено 32315 исследований на коронавирус, обследовано 25776 человек. В наличии имеется 21 тысяча тест-систем. Всех возвращающихся в регион отслеживают и обследуют на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU