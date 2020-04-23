Коронавирус в Кирове: 318 случаев заражения

23 Апр 2020 2020-04-23T11:18:40+03:00

По результатам анализов, коронавирус обнаружили у еще 40 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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По состоянию на 23 апреля в Кировской области зарегистрировано:

- 318 случаев заражения коронавирусом;

- 27 случаев выздоровления;

- 3 случая смерти;

- 4136 взрослых кировчан и 411 детей находятся на домашнем карантине;

- 1911 исследований на коронавирус проведено за минувшие сутки;

- 25776 кировчан всего прошли тест на коронавирус.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

В регионе выявили 40 новых случаев заражения. Как и вчера, резкий скачок связан с возвращением в Киров вахтовиков и трудовых мигрантов из других регионов. Таким образом, в области сейчас зафиксировано 318 случаев заражения. Однако есть и плюсы - сразу семеро вылечившихся пациентов сегодняшним утром выписали из инфекционной больницы. Таким образом, из 318 заразившихся коронавирусом уже 27 человек победили болезнь. Всем болеющим оказывают необходимую помощь и лечение. Большая их часть находится в удовлетворительном состоянии.

Однако это не отменяет ни эпидемию, ни режим самоизоляции. Убедительно просим кировчан, в особенности людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания, не выходить на улицу без лишней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU