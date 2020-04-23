Коронавирус в Кирове: 318 случаев заражения
По состоянию на 23 апреля в Кировской области зарегистрировано:
- 318 случаев заражения коронавирусом;
- 27 случаев выздоровления;
- 3 случая смерти;
- 4136 взрослых кировчан и 411 детей находятся на домашнем карантине;
- 1911 исследований на коронавирус проведено за минувшие сутки;
- 25776 кировчан всего прошли тест на коронавирус.
Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru
В регионе выявили 40 новых случаев заражения. Как и вчера, резкий скачок связан с возвращением в Киров вахтовиков и трудовых мигрантов из других регионов. Таким образом, в области сейчас зафиксировано 318 случаев заражения. Однако есть и плюсы - сразу семеро вылечившихся пациентов сегодняшним утром выписали из инфекционной больницы. Таким образом, из 318 заразившихся коронавирусом уже 27 человек победили болезнь. Всем болеющим оказывают необходимую помощь и лечение. Большая их часть находится в удовлетворительном состоянии.
Однако это не отменяет ни эпидемию, ни режим самоизоляции. Убедительно просим кировчан, в особенности людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания, не выходить на улицу без лишней необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU