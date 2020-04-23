2020-04-23T17:31:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кировскую область вернулось 7476 человек из других регионов

Столько приезжих зарегистрировало региональное УМВД на 23 апреля
Анастасия Трефилова
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Почти семь с половиной тысяч человек вернулись в Кировскую область из других регионов.Почти семь с половиной тысяч человек вернулись в Кировскую область из других регионов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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За последние двое суток в Кировской области резко скакнуло число заболевших: 52 новых случая на утро 22 апреля и 40 - на утро 23 апреля. Все дело в том, что из лаборатории единовременно пришли результаты анализов большой группы вахтовиков, вернувшихся из других регионов.

По информации местного УМВД, на 23 апреля домой вернулись 7476 кировчан. Основной поток приезжающих из эпидемиологически неблагополучных субъектов зафиксировали в 14 районах области и в самом Кирове.

Местные власти уже направили в РЖД письмо о необходимости вручать всем приезжающим на территорию нашего региона уведомления. В них будет информация о необходимости контроля за состоянием здоровья и соблюдении режима самоизоляции. Также такие памятки могут вручать и в аэропорту. Начать такую работу предложили с сегодняшнего дня, 23 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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