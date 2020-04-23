17 кировчан, застрявших в Казани, в понедельник вернутся домой

23 Апр 2020 2020-04-23T19:19:47+03:00

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В Казани 17 кировчан ожидают возвращения на малую родину. Все они прилетели из-за рубежа и теперь находятся в обсервационном центре в столице Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кировской области.

Пятеро кировчан из ожидающих прилетели из Таиланда и по шестеро - из Индии и Турции. Сейчас власти решают этот вопрос с региональным министерством транспорта. Трансфер из Казани в Киров запланировали на понедельник, с учетом соблюдения социальной дистанции и использования СИЗ. Домой наших земляков будут сопровождать медперсонал и полицейские. По приезду кировчан отправят на домашний карантин.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, а также других регионов России. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни. Также самоизолироваться на две недели рекомендуется всем приезжим из других регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU